El grup de gironins atrapats a Malta, a l'espera de poder tornar a casa

Un grup de trenta-quatre gironins es troba atrapat a Malta des de divendres sense poder tornar. El grup, la majoria jubilats, havia de tornar divendres després de 5 dies a l'illa, però el país va decidir tancar l'espai aeri per evitar més contagis de coronavirus. D'aquesta manera cap vol estranger pot aterrar o sortir des de Malta. En declaracions a Diari de Girona, la responsable del grup, Rosa Maria Casas, de l'agència Domus Travel, va confirmar que el grup es troba en bon estat de salut, amb la medicació necesària per passar uns dies més i sense símptomes del virus. De moment, continuen a l'hotel de 4 estrelles on s'havien allotjat durant la seva estada. Casas assegura que està en contacte permanent amb l'ambaixada espanyola, que està fent tot el possible per a retornar-los a casa el més aviat possible.