L'OCDE preveu que la malaltia anul·larà el creixement del PIB a Espanya el 2020

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) preveu que el coronavirus tindrà un impacte demolidor aquest any sobre l'economia espanyola, que podria registrar absència de creixement en l'escenari més favorable i una contracció de diverses dècimes en el cas que l'impacte de la pandèmia es prolongui, segons van informar fonts coneixedores de les noves estimacions de l'organisme.

D'aquesta manera, la major fortalesa exhibida durant els últims anys per l'economia espanyola respecte als grans països de la zona euro no protegirà el país dels devastadors efectes del Covid-19, en tractar-se d'una economia amb un gran pes del sector serveis i una atomització del teixit empresarial, representat en un 80% per pimes.

Les mesures adoptades pel Govern per frenar la propagació del virus, que han culminat de moment en la declaració de l'estat d'alarma (amb la limitació de moviments de ciutadans o el tancament d'establiments de restauració), han suposat una dràstica frenada en el consum i han danyat severament sectors com el turisme o el transport, motors de l'economia espanyola, mentre que el sector exterior ja s'estava enfrontant a dificultats derivades de la «guerra» comercial.

A més de reduir la demanda, un dels grans problemes als quals s'enfronta l'economia espanyola és a una previsible manca de liquiditat de moltes empreses, que si no reben suport financer o fiscal per superar el mal moment podrien enfrontar-se a greus dificultats de solvència.

Tots aquests factors convertiran en paper mullat el quadre macroeconòmic, el camí de dèficit, el sostre de despesa i els esbossats Pressupostos Generals de l'Estat, que hauran de ser reelaborats sobre altres bases. Els experts coincideixen que l'economia espanyola ni creixerà un 1,6% aquest any com estimava fa poc el Govern, ni el seu dèficit es limitarà a l'1,8%, sinó que serà sensiblement més gran, davant les mesures de despesa previstes per donar suport als sectors més afectats per la pandèmia.

D'aquesta manera, l'OCDE se suma als ombrívols pronòstics avançats divendres per la Comissió Europea, que encara que no va esbossar previsions per països sí que va avançar que la pandèmia arrossegarà Europa a la recessió aquest any, tot i que el 2021 tornaria a créixer.

Caiguda al conjunt de la UE

En concret, la Comissió considera que el virus restarà 2,5 punts percentuals a l'economia europea aquest any, fet que de facto suposa una contracció del PIB europeu d'entre l'1 i l'1,1%. Per això, Brussel·les prepara mesures de liquiditat per a les empreses i preveu donar la màxima flexibilitat als governs per combatre la crisi.

Segons les últimes previsions oficials de l'OCDE publicades el 2 de març, l'epidèmia del coronavirus restarà mig punt percentual al creixement de l'economia mundial el 2020, que frenarà així la seva expansió al 2,4% aquest any, cinc dècimes menys que el previst al novembre.

L'organisme va actualitzar a principis de mes les seves previsions alertant de l'impacte a mitjà i llarg termini si el virus no es conté. En el cas que l'epidèmia s'estengui a través de la regió Àsia-Pacífic, Europa i Amèrica del Nord, alerta que el creixement de l'economia global es podria veure reduït a l'1,5% el 2020, la meitat del que s'havia anticipat al novembre, amb diverses economies entrant en recessió, incloent Japó i la zona euro.

El secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría, va visitar dimarts passat Espanya i es va reunir amb el president de Govern, Pedro Sánchez, per parlar sobre possibles mesures de resposta.