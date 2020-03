«M'ensenya l'acreditació?»

El diumenge sol ser un dia amb molt de moviment a Sant Feliu de Guíxols, ja que el mercat atreu visitants d'arreu del territori. Però aquest diumenge, la ciutat estava més pausada, sense mercat, i amb els bars i botigues tancades, només es veien ciutadans per anar a comprar el pa i menjar en algun dels pocs comerços locals que tenien les portes obertes, encara que entrant d'un en un dins els locals. La calma i la tranquil·litat regnaven pels carrers i carreteres.

La cosa canviava quan t'acostaves a la sortida del municipi. Una llarga cua de cotxes aturats en direcció a Santa Cristina desentonava amb la resta de carrers buits, especialment, el carril d'entrada a la ciutat. El motiu: la Policia Municipal aturava tots els cotxes que entraven i sortien de Sant Feliu, preguntant cap a on es dirigien i el motiu. Amb una mascareta a la cara i guardant les distàncies, els agents, amb amabilitat i paciència, demanaven els motius de la circulació. La majoria de ciutadans podien seguir endavant, però altres, amb cara contrariada, giraven cua i tornaven per on havien vingut. Anar a treballar és un dels motius pels quals es pot circular, per tant, en principi, no hauria d'haver tingut cap problema per sortir de casa meva i dirigir-me a la redacció.

Després de respondre que em dirigia a treballar, l'agent va voler saber on treballava, i en dir que a la redacció, em va demanar si tenia un document que acredités que efectivament era redactora de Diari de Girona. Sense cap mena de problema, i després de comprovar que, efectivament, treballo al diari, l'agent em va deixar continuar però avisant-me que tingués l'acreditació a mà, ja que me la demanarien a cada poble fins a arribar a Girona. Amb el temps just -sortir de Sant Feliu em va costar més de 15 minuts- i preparada per ensenyar el meu carnet de premsa a cada municipi -en travesso cinc fins a arribar a Girona-, vaig continuar fent camí. Pocs cotxes a la carretera, situació estranya, ja que normalment els diumenges trobo força cotxes en direcció contrària, aprofitant el dia de festa per passar-lo a la costa. Sembla que molta gent ha agafat consciència del confinament i s'ha quedat a casa. El carnet de premsa, però, no va tornar a sortir del cotxe: de Sant Feliu a Girona no em vaig trobar cap més control.

Al centre de Girona, agents de la Policia Municipal evitaven aglomeracions de persones al carrer, fins al punt d'aturar una família que anava a fer la compra tranquil·lament. Els agents van demanar que un dels progenitors tornés a casa amb els infants i que la compra l'anés a fer una sola persona.

Tranquil·litat i molt ordre és el que es podia trobar pels carrers de Girona, però amb imatges que quedaran per la història, com l'avinguda Jaume I buida o les terrasses dels bars buides un diumenge assolellat. De gent passejant se'n veia a tota la ciutat, especialment al matí. Passejant gossos, fent esport o anant a comprar esmorzar a les fleques que obrien, amb cartells a les portes que no es deixaven entrar més de dues o tres persones alhora. Ja més a la tarda, els carrers es van anar buidant i quedava poca gent passejant, i no era estrany trobar coxes dels Mossos o de la Policia Local patrullant. Tot i això, l'ambient que es vivia era d'excepcionalitat, i ho mostraven els parcs infantils buits -en alguns municipis, fins i tot tancats amb cinta-, o les esglésies buides, sense missa, encara que es mantenen obertes per qui necessiti resar o trobar un racó de pau.

Les ganes de socialitzar no s'han perdut, i molts veïns aprofitaven els balcons per fer petar la xerrada, de lluny, cadascú a casa seva, però amb conversa, potser per no sentir-se tan sol en moments d'aïllament. De fet, els balcons són un dels espais que més vida han guanyat aquests dies de confinament, encara que només sigui per prendre l'aire i prendre el sol.

Els que van descansar, per fi, van ser els supermercats, tancats la majoria d'ells en ser diumenge. En poblacions de la costa, on els festius no es tanca, la imatge era força similar a la dels altres dies. A l'Estartit, llargues cues per entrar als supermercats, com ja va essent habitual aquests dies. Al passeig marítim de la localitat costanera s'hi podia veure el mateix ambient que a la resta de municipis, gent que aprofitava el temps primaveral per passejar o fer esport prop de la platja.

De fet, la Costa Brava ha estat un dels focus de preocupació degut a l'afluència de gent que ha anat a passar el confinament a la segona residència. Altres poblacions, com Palafrugell, també van activar controls informatius a l'entrada del municipi.

Durant el dia, diversos ajuntaments van anar actualitzant les normes activades per a contenció del coronavirus. Girona va fer pública la prohibició d'utilitzar parcs infantils i pistes esportives, així com el tancament dels equipaments municipals, tot i que continuaran treballant telemàticament, gràcies a l'aplicació del teletreball. Una altra mesura és la reducció de busos urbans, als quals només es permetrà una tercera part del seu aforament. La majoria de línies circularan tan sols el 50% d'autobusos. Salt va anunciar que cancel·la la zona blava i verda d'aparcament.

Banyoles, per la seva banda, també va informar de la suspensió de la zona blava mentre duri l'estat d'alarma, el tancament dels parcs públics i la prohibició de fer esport a l'aire lliure. També va anunciar que a partir d'avui dilluns, la Policia Local començarà a multar tothom qui surti al carrer sense motiu justificat.

Aquesta mesura s'aplicarà a tot el territori, amb multes que poden anar des dels 100 euros fins als 600.000 euros en casos molt greus.