La neteja de les lleres afectades pel Glòria a la Garrotxa ha començat a la Vall d'en Bas

Operaris de l'Agència Catalana de l'Aigua, ahir, van començar els treballs de la neteja de la llera del Fluvià per la Vall d'en Bas. Els treballs es fan amb respecte a les mesures preventives recomanades pel coronavirus. Els treballs van durar fins a mig matí perquè hi ha un preavís d'alerta per inundacions de l'Inuncat. Això no obstant, quan l'alerta per inundacions estigui desactivada, els operaris tornaran a la feina. «No volem ningú dins del riu», va dir el director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), Francesc Canalias. El SIGMA és l'organisme que coordina les feines. Els treballs d'ahir són la primera intervenció d'una neteja que ha d'abastar tots els municipis de la Garrotxa on passa un riu.

En aquesta primera intervenció, mentre van poder, els operaris treien els troncs grossos que poden obstruir la circulació de l'aigua. Els treballs de la Vall d'en Bas se cenyeixen a la memòria valorada de danys que en el seu moment va presentar l'Ajuntament. La Vall d'en Bas va ser la zona de la Garrotxa més afectada pel Glòria. El temporal va afectar els guals del Fluvià i del Gurn, els ponts del Toronell, can Benet, la Pomareda i Toralles. Va haver-hi esllavissades i molts arbres van caure dins de les lleres del riu i les rieres.

Francesc Canalias ha explicat que a partir de la Vall d'en Bas els equips de treballadors de l'Agència Catalana baixaran riu avall cap a Olot, Sant Joan les Fonts, Castellfollit, Sant Jaume de Llierca i Besalú. Ha precisat que faran afluents com el Gurn a la Vall d'en Bas, la riera de Riudaura, el Toronell (Castellfollit de la Roca), la riera d'Oix, el Llierca i el Burró (Argelaguer). També ha indicat que netejaran el Brugent a Sant Feliu de Pallerols i les Planes.

Abans de l'inici de les neteges de l'Agència Catalana de l'Aigua, els veïns han fet diverses neteges dels rius en els trams que travessen nuclis urbans. Ell dos de febrer, uns setanta veïns de Besalú van netejar des de sota el pont d'entrada al poble fins a la zona dels horts. Ban treure molt material de plàstic que s'havia enganxat als arbres caiguts i entre els rocs i la vegetació.

Un grup de veïns d'Oix també es va mobilitzar per netejar la riera a la zona del pont Romà però al final l'Agència Catalana de l'Aigua els ho va impedir.

Els veïns de Castellfollit de la Roca van fer una neteja del Toronell el dia 8 de febrer. El Toronell és un rierol que va quedar molt afectat pel temporal.

Fa uns dies, la Creu Roja, l'Agrupació Naturalista i Ecologista d'Olot i la Garrotxa (ANEGx) amb el suport del Consorci Sigma i l'Ajuntament d'Olot van convocar una gran acció de neteja del Fluvià al seu pas per Olot.

L'acció havia de fer-se dia 15 de març. El Decret d'estat d'alerta va impedir que una gran quantitat d'olotins participés en l'eliminació del plàstic que s'acumula a llera del Fluvià a Olot. Paral·lelament, la Vall d'en Bas i les Preses també volien netejar el riu als seus termes.