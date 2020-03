Portugal i Espanya restringiran la circulació a la frontera comuna entre els dos països per a l'activitat turística i d'oci durant almenys un mes, mantenint el transport de mercaderies i el pas de treballadors transfronterers. La restricció va ser anunciada pel primer ministre lusità, António Costa, després de la teleconferència que va mantenir amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per parlar sobre la gestió de les fronteres comunes. «Hi ha d'haver la menor circulació possible a l'espai ibèric per garantir la seguretat de portuguesos i espa­nyols», va assegurar Costa, tot afegint que es busca especialment evitar l'arribada de turistes espanyols durant la Setmana Santa, una època de l'any en què molts ciutadans visiten territori lusità. Les mesures concretes seran divulgades demà. efe lisboa