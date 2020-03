Torra es desmarca del compromís d'unitat d'acció amb Sánchez de les autonomies

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va desmarcar d'un comunicat conjunt que van emetre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i els líders autonòmics on es van comprometre a actuar amb «unitat d'acció» contra el coronavirus. Segons va informar La Moncloa, tots els presidents autonòmics tret de Torra van signar un manifest després d'haver participat en una reunió per via telemàtica. En el document, els signants es conjuren per treballar des de la «coordinació», la «col·laboració» i la «solidaritat». També van fer una crida a la població perquè continuï amb un «comportament cívic», amb «responsabilitat» i «consciència de la gravetat de la situació». Les futures decisions es prendran amb «lleialtat», «rigor científic» i «proporcionalitat».

Paral·lelament, tant Sánchez com els presidents autonòmics van recordar a la població la necessitat de mantenir-se a casa i «evitar qualsevol desplaçament, tret de casos d'extrema gravetat». Van mostrar l'agraïment cap als sanitaris i els serveis d'emergència i van constatar la urgència d'adoptar mesures econòmiques.

Petició de més mesures

Segons va explicar el Govern català, Torra no va signar el manifest en considerar que no s'han pres les «mesures necessàries» per afrontar el coronavirus a Catalunya. El president català va apuntar que quan «s'atenguin les demandes urgents» que ha plantejat la Generalitat valoraran implicar-se en el document.

Hores abans, el president de la Generalitat havia fet una crida als catalans a «autoconfinar-se» i va carregar contra les mesures adoptades pel Govern central contra el coronavirus, per «insuficients i ineficients». «La Constitució no és un fàrmac contra el virus», va afirmar. Torra va comparèixer al Palau de la Generalitat per exposar les seves crítiques a Sánchez i exigir mesures més dràstiques com «l'aïllament de Catalunya, Madrid i tots els focus de més risc» de contagi, així com el «tancament de fronteres».

Per la seva banda, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va afirmar que complirà «amb responsabilitat» el decret del Govern central, però va afirmar que és «innecessari» que l'Executiu assumeixi el comandament de l'Ertzaintza. Per això, va criticar el «procediment» seguit per a l'aprovació del decret.