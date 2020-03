Trilla no veu «gran avantatge» en tancar fronteres i confinar tot l'Estat

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmat que no veu "gran avantatge" en confinar tot l'Estat ja que ha insistit que el problema no és que vingui gent de fora amb el coronavirus sinó que ho és el contagi comunitari. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha insistit que la solució més factible és "quedar-se a casa" per aturar aquest contagi, ja que a més ha reconegut que s'està perdent la traçabilitat.

"El problema no és que seguim mirant que no vinguin i ens contagiïn, el problema és el contagi dels uns als altres", ha declarat sobre la possibilitat de tancar fronteres. Trilla ha afirmat que és "complicat decidir tancar tota Europa o tancar fronteres", tot i que ha dit que és una mesura "que sempre es pot considerar". Tot i això, ha insistit que el principal problema és el contagi a l'interior del país i la sobresaturació del sistema.

Per això, ha insistit que cal quedar-se a casa i que cadascú individualment vagi "a màxims" amb les mesures de confinament.

Sobre la traçabilitat, ha explicat que es fan esforços per mantenir-la però ha reconegut que "en alguns casos és difícil". Ha afegit però que s'intenta no perdre en hospitals o en aquells casos en que hi ha implicat personal sanitari, o en residències de gent gran, "per evitar que el virus s'escampi".

El brot d'igualada

Trilla ha valorat que el confinament d'Igualada era necessari i que s'està fent bé però ha afirmat que els resultats es veuran en uns dies perquè els contagis que s'hagin produït una setmana abans "encara són actius". "En una setmana o deu dies veurem si es controla el brot d'Igualada, jo crec que sí", ha declarat.