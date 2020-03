Unes 2.100 famílies d'escolars gironins amb beques menjador rebran targetes moneder per comprar menjar

Prop de 2.100 famílies gironines vulnerables amb fills que tenen beques menjador accediran, en el transcurs d'aquesta setmana, a targetes moneder carregades amb l'import de l'ajuda perquè els comprin aliments fins que acabi la crisi del coronavirus i l'activitat escolar recuperi la normalitat.

Els departaments d'Educació i de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat habilitaran unes 140.000 d'aquestes targetes per a menors que utilitzen el menjador escolar a Catalunya i 20.000 de serveis d'intervenció socioeducativa que incloguin l'àpat.



Fins que s'aixequi l'alarma

La mesura resol la incertesa que es va obrir divendres amb la clausura dels centres i, com a conseqüència, d'un servei de menjador especialment important per a l'alumnat més desfavorit. A última hora de dilluns, les dues conselleries implicades van fer públic un acord amb La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona que permetrà cobrir les beques per al dinar d'aquests infants amb pocs recursos econòmics.

La majoria de les ajudes concedides aquest curs, com els anteriors, cobreixen la meitat del cost del menjador. Això passa en aproximadament el 85% de les beques donades a les comarques de Girona i només un 15% assumeix tot el preu del servei.

A efectes pràctics, i d'acord amb la informació donada pel Govern, l'ajuda hauria de fer-se efectiva entre aquest dimecres i dijous a través dels ajuntaments i dels consells comarcals –aquests últims tenen les competències delegades en matèria de transport i de menjador escolar. De totes maneres, l'administració catalana adverteix que encara està enllestint l'operatiu per fer arribar les targetes moneder als interessats. Un cop hagi aprovat les instruccions definitives que ho faran possible, el Govern de la Generalitat mantindrà la mesura fins que se suspenguin les restriccions aplicades dintre del pla d'emergència activat amb l'objectiu de frenar la covid-19.

També en relació amb el menjador escolar, la Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) ha explicat que Educació està estudiant la possibilitat de col·laborar amb les associacions de famílies que autogestionen aquest servei. Segons els ha informat la Conselleria, s'està plantejant fer una convocatòria extraordinària de subvencions per tal d'ajudar a pagar els costos. Si es confirma, ha dit la Fapac, això es posaria en marxa quan acabi l'estat d'alarma.

D'altra banda, el Departament d'Educació donarà als centres orientacions i activitats relacionades amb la situació que s'està vivint perquè l'alumnat les faci mentre les escoles i els instituts continuïn tancats, unes propostes que poden oferir-los via telemàtica o mòbil.