Can Ruti experimenta un fàrmac per frenar contagis

Espanya aborda des d'ahir diversos assajos clínics de possibles solucions al coronavirus amb l'ús de fàrmacs que ja s'han emprat prèviament en el tractament de l'Ebola, la malària o la sida i que es provaran en grups de pacients voluntaris en hospitals de Catalunya, Madrid i el País Basc.

En el cas de Catalunya, en l'assaig hi participen 195 malalts lleus que han donat positiu per coronavirus i uns tres mil contactes d'aquests pacients, tots ells de la província de Barcelona.

El metge i investigador de la Fundació contra la Sida de l'hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, Oriol Mitjà, va explicar en roda de premsa que l'objectiu és frenar la progressió de la infecció escurçant el temps en què un malalt positiu infecta altres persones, ja que fins ara s'ha constatat que cada afectat pel coronavirus pot contagiar tres persones.

La medicació a aquests contactes persegueix que, d'una banda, no arribin a tenir símptomes, i, d'una altra, que deixin de ser infecciosos en la fase presimptomàtica (quan la persona encara no nota cap símptoma). «Esperem resultats ràpids, en uns 21 dies», va indicar l'investigador, per saber si la combinació dels medicaments, llargament provats, redueix la ràpida transmissió del coronavirus. L'objectiu d'aquest assaig no és que es pugui curar la infecció, sinó parar la seva progressió com a mesura complementària al confinament, va reiterar en la mateixa roda de premsa el doctor César Velasco, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Mitjà va precisar que dos laboratoris farmacèutics han col·laborat proporcionant els medicaments necessaris i que s'espera que la Fundació Bill i Melinda Gates pugui aportar recursos econòmics. Els fàrmacs que s'han escollit per a aquest assaig són la hidroxicloroquina, que s'usa contra la malària, inhibeix la via d'entrada de virus en la cèl·lula i actua contra el creixement dins de la cèl·lula, i un antiviral, el Darunavir, que té un efecte inhibidor de la proteasa, un enzim que està dins de virus i l'ajuda a créixer. Aquesta nova via d'atac al contagi del coronavirus servirà si els ciutadans compleixen amb l'aïllament i la quarantena, va indicar l'investigador.

A Madrid, l'hospital de la Paz participa també des d'ahir en dos assajos clínics internacionals per combatre el Covid-19, la malaltia que transmet el coronavirus. En aquest cas, a diferència de Catalunya, el tractament va més enfocat a la curació del pacient, no tant a evitar la propagació de la malaltia.