Catalunya registra 491 nous casos de coronavirus i ja hi ha 1.394 infectats

Catalunya va registrar ahir 491 casos nous de coronavirus, que eleven el total a 1.394. Salut va informar també que sis persones més han mort per la malaltia Covid-19 i, des que va començar l'epidèmia, un total de 18 persones han perdut la vida.

De les sis últimes defuncions de què informa Salut, cinc pertanyen al brot originat a Igualada. Han mort dues dones de 84 i 67 anys i tres homes de 85, 84 i 85 anys, tots amb factors de risc associat. També ha mort una dona de 78 anys, resident al Baix Llobregat, amb factors de risc associat. Del nombre total d'afectats a Catalunya, 74 es troben en estat greu i hi ha 81 professionals sanitaris amb la malaltia.

D'aquests 491, disset són de la Regió Sanitària de Girona, de manera que la xifra total d'afectats ja s'eleva a 65. Un dels nous casos és de Lloret de Mar –segons va informar l'alcalde Jaume Dulsat– i correspon a un dels contactes dels dos positius de la setmana passada que estava en aïllament preventiu. D'altra banda, segons Ràdio Olot, ahir es va confirmar el primer cas de coronavirus a la Garrotxa, tal com va informar el director de l'hospital d'Olot.

Finalment, el departament també va avançar que està previst que demà arribin els primers «kits» al Laboratori Clínic del Trueta que permetran poder processar, progressivament, totes les mostres dels centres de salut de la Regió Sanitària de Girona per determinar la presència del Covid-19.

Queixes sindicals

Representants dels sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya (CATAC) han denunciat la manca de protecció dels professionals sanitaris gironins per evitar el contagi del coronavirus.

Concretament, fonts de CCOO del Trueta, van lamentar «l'escassetat d'equips de protecció individual adequats a cada cas» i també van mostrar el seu desacord amb el canvi «constant» de les instruccions de protecció per al personal sanitari que envia el Departament de Salut. «Fins fa pocs dies si un professional sanitari estava en contacte amb un cas de coronavirus s'havia d'aïllar a casa catorze dies per si desenvolupava símptomes, ara si al cap d'una setmana es troba bé de salut ja pot anar a treballar inclús sense fer-se la prova», van lamentar des de CCOO i també van qüestionar que càrrecs polítics com el vicepresident Pere Aragonès ja s'hagin pogut fer la prova «tenint en compte que es troben bé de salut i en canvi hi ha molts professionals sanitaris que esperen fer-se-la», van exposar.

Respecte a l'escassetat d'equips de protecció i a la reutilització de mascaretes quirúrgiques en comptes d'unes de més adequades per part dels professionals sanitaris, el sindicat va demanar que «necessitem experts que informin que aquesta metodologia funciona i que no posa en risc la protecció dels treballadors».

Des de CCOO també es vol fer una crida a tota la ciutadania perquè «faci cas de les mesures preses pel Govern espanyol i limiti la circulació per tal de prendre consciència de la situació en què vivim» i van alertar que si la gent no es confina a casa «no donarem l'abast».

Casos positius al Santa Caterina

Fons de lnstitut d'Assistència Sanitària (IAS) van afirmar que hi ha professionals sanitaris de l'hospital Santa Caterina que han donat positiu de coronavirus i, com a conseqüència, n'hi ha que estan aïllats per prevenció. Malgrat tot, afirmen que «de moment» tenen totes les places cobertes i no hi ha cap mena de col·lapse.

D'altra banda, fonts de CCOO i CATAC també denuncien la falta d'equips de protecció individual adequats per evitar el contagi de coronavirus i admeten que «si la situació encara està controlada és pel sobreesforç que ha de fer la plantilla». «Treballem amb mitjans justos, ens estan retallant drets fonamentals de descans, seguretat i salut laboral i conciliació familiar; entenem que l'atenció ha de passar per davant de tot, però esperem més reconeixement i suport per part de les institucions públiques», van admetre des de CCOO.

Malgrat tot, fonts del Trueta i Santa Caterina van constatar que aquests darrers dies han notat «menys activitat a urgències, ja que pacients amb altres patologies eviten congestionar el sistema sanitari i estan fent cas a les indicacions oficials». Des de CCOO de Santa Caterina es demana a la ciutadania que segueixi fent cas a les noves indicacions i que «eviti anar als hospitals i si tenen simptomatologies que es quedin a casa i truquin al 061. És la manera d'evitar futurs col·lapses tenint en compte que estem vivint una situació que mai s'havia vist», van concloure.

D'altra banda, la Facultat de Medicina va fer una crida via Twitter als graduats de la promoció 2013-2019 perquè facilitin els correus electrònics per si són necessaris com a reforços dels equips sanitaris gironins. «Ens ho demanen des de la Conselleria de Salut i el Ministeri de Sanitat», van remarcar.