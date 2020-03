El Govern destina 1,2 milions d'euros a reparar les carreteres gironines danyades pel Gloria

El Govern ha aprovat destinar d'urgència 1,2 milions d'euros a reparar danys causats pel temporal Gloria a la xarxa de carreteres gironines.

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts la declaració d'emergència d'aquestes obres, que entre d'altres permetran: retirar terres que van anar a parar a l'asfalt, netejar calçades, talar arbres que quedessin entravessats o als laterals de la via i reposar barreres de separació. Les reparacions abastaran carreteres d'arreu de la demarcació. Entre aquestes hi ha les: GI-541, GI-550, C-35, C-63, GI-681, GI-664, N-260a, C-153, C-38, C-26 o GI-513.

La setmana passada el Govern va aprovar altres partides d'urgència per reparar estralls del temporal. En aquest cas, a la comarca de la Selva. El Consell Executiu va aprovar destinar 8 milions d'euros per arreglar la captació d'aigua de la potabilitzadora de la Tordera a Blanes i una partida de 425.000 euros per reconstruir un mur de contenció esllavissat a la GI-550 a Sant Hilari Sacalm arran de les intenses pluges