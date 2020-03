«Ha baixat moltíssim la clientela. El futur és incert. Estem molt espantats»

Desesperació en alguns col·lectius professionals pel futur incert que els espera per la irrupció d'aquest virus. Aquests dies, les zones per demanar un taxi estan plenes. Però de xofers dins del seu vehicle i amb mascareta. Pràcticament no es mouen en tot el dia. «Són la una del migdia. Des de les 7 del matí que treballo i només porto tres carreres. Normalment en portaria entre deu i quinze», lamenta Federico Esteban, un taxista que està aturat a la parada del parc Central, un punt neuràlgic on normalment hi ha un formigeig constant de persones amunt i avall i molts turistes.

El taxista es tem el pitjor per a ell i per als seus companys. Se sorprèn quan se li pregunta si la clientela ha baixat «molt». «Molt? Moltíssim!», matisa. «El nostre futur és incert. Estem molt espantats», indica. De cara als propers dies ja tem mesures dràstiques: «Els que són propietaris d'una llicència hauran de fer fora treballadors. Els xofers de nit segur, perquè a la nit no treballem», apunta.

Ell està al parc Central però el paranoma és el mateix a tota la ciutat: «Aquí venim perquè encara hi arriba algun autobús i potser has de moure algú», explica resignat. «Com que anem amb GPS, des d'aquí, a més a més, podem agafar gent de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla. Si algú truca per anar a l'hospital o fer la compra... fem aquests serveis i poc més», segueix explicant.

I acaba amb un lament contundent contra l'Ajuntament de Girona: «Encara no ha fet cap restricció en el nostre servei. Tots els taxistes hi som perquè necessitem diners, però haurien de regular-ho d'aluna manera. S'haurien de prendre mesures però no es prenen. Per exemple, un dia els de matrícula parell i l'altra els de la imparell. Ara per ara en sobrem la meitat».

Tampoc està massa satisfet amb l'Ajuntament Albert Caupena, de la rostisseria L'Arest, al carrer Ferran Soldevila, a tocar de l'estació de tren. Només pot obrir la secció de menjar per emportar i molts dels seus clients encara passen a buscar encàrrecs. Va haver de tancar la resta del local, un bar restaurant. «L'Ajuntament només em va trucar el primer dia perquè tanquéssim dos terços de la terrassa, res més. Ni per mail ni res», critica. A partir d'aquí, assegura, va decidir anar fent consultes a la policia i als seus assesors. «Sort d'ells, perquè falta informació», insisteix. Explica que ha donat vacances a gran part de la plantilla i que la resta va produint per a quan puguin obrir tot el local. Indica que alguns dels seus proveïdors han reduït la seva plantilla un 80%. «Jo he pogut adaptar l'estructura a les condicions actuals, però molts negocis hauran de tancar», pronostica.