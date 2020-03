Els Mossos denuncien 11 persones per saltar-se el confinament i tanquen tres locals a la província de Girona

Els Mossos d'Esquadra han interposat 11 denúncies en les últimes hores a persones de les comarques de Girona que s'han saltat el confinament marcat per l'estat d'alarma.

Aquestes persones anaven pel carrer quan no pertocava i per tant, intentaven burlar el confinament.

A banda també han procedit al tancament de tres establiments que havien obert quan no podien i també han aixecat tres actes en tres establiments per incompliments.

Segons ha avançat l'intendent dels Mossos, Josep Saumell, en declaracions a Catalunya Ràdio, des de l'inici del confinament, els Mossos ja han posat més de 140 denúncies a Catalunya per saltar-se les mesures de confinament decretades per aturar l'expansió del coronavirus.

Les policies locals també estan actuant amb mà dura contra persones i establiments que no respecten el confinament.

A Figueres per exemple, la Guàrdia Urbana de Figueres ha intensificat els controls per verificar el compliment de l'estat d'alarma. Només ahir, el cos policial va identificar 283 persones i va controlar 180 vehicles. D'aquests últims, 15 van ser denunciats per infracció als preceptes del reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma.

Totes aquestes infraccions es tramiten en aplicació de la Llei Orgànica de protecció de la seguretat ciutadana i poden comportar multes superiors als 600 euros.

En altres poblacions també s'intensifiquen els controls com és el cas de Girona, Platja d'Aro, entre altres.

Avui l'ajuntament de Salt també ha informat de les primeres sancions de la Policia Local per burlar el confinament en punts de la vila.