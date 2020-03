Obligatori pagar amb targeta i controls estrictes per l'aforament

Les farmàcies, fleques i supermercats gironins ja filen prim amb les precaucions –controlant el nombre de clients dins el local o, en alguns casos, acceptant tan sols la targeta com a forma de pagament– en el primer dia laborable des que el Govern espanyol va decretar, dissabte a la nit, l'estat d'alarma. A El Corte Inglés ja han precintat totes les plantes excepte la -1 del supermercat, per complir amb les restriccions del desè article del nou Reial Decret, que només permet l'activitat comercial de productes de primera necessitat i serveis bàsics. En aquest sentit, alguns prestatges embalats amb plàstic deixen fora de l'abast dels consumidors aquells productes que no es consideren essencials però, això sí, ja hi ha muntada una petita secció d'electrònica, que fan via a justificar amb el lema: «Tot el que necessites per treballar des de casa». A les cintes de la caixa, els separadors que distingeixen la compra dels clients recorden la distància de metre i mig, i tots els treballadors van equipats amb mascareta i guants.

Mentrestant, al Maxi Dia de prop de l'estació de Girona han optat per posar guants de plàstic no només als treballadors, sinó a tots els clients que entren a l'establiment. A més, adverteixen d'una reducció d'aforament, una mesura que també aplica el Consum de davant del Mercat del Lleó, on ara només hi pot haver 40 persones a l'interior. Per evitar l'acaparament, Consum també limita les compres per persona a 6 unitats d'un mateix producte. Altres precaucions recurrents són la d'acceptar tan sols els pagaments amb targeta, com a Consum i Mercadona. La cadena de Juan Roig, a més, ja ha advertit que no es pot fer la compra acompanyat ni tampoc pagar en metàl·lic.

Entrada en comptagotes

«Màxim 3 persones dins la farmàcia. Si us plau, espereu fora el vostre torn fins que surti algú», demana el cartell de la porta de la Farmàcia Olga Folch, al barri gironí de Sant Pau. «Aquesta mesura és per evitar que la gent s'acumuli i augmenti el risc de contagi», assenyala el mateix avís, en lletra més petita. Un aclariment que poca gent necessita –i m'atreviria a dir que ningú–, si bé la pluja podria haver convidat a mostrar-hi resistència. «És el que toca», va resignar-se una de les quatre persones que esperaven el torn sota el seu paraigües.

A l'altra banda del carrer Barcelona, a la Farmàcia Conejero, també controlen l'afluència a un màxim de cinc persones i, tot i tenir dos accessos, només es pot entrar i sortir pel de l'avinguda Sant Narcís. «A cada persona que entra li posem gel desinfectant a les mans i procurem anar desinfectant el taulell, el datàfon i els teclats de l'ordinador amb una dissolució d'aigua i lleixiu», va explicar a Diari de Girona el propietari de la farmàcia, Carles Conejero, a més de ressaltar que es renten les mans amb aigua i sabó de forma «constant». Conejero també va demanar «fer un truc» abans d'anar-hi presencialment per assegurar-se que el trajecte no serà en va. «No hi ha cap situació de desabastiment de medicaments», va aclarir, però sí que es troben amb clients que han de girar cua amb les mans buides perquè només hi van per demanar gel desinfectant i mascaretes. En aquest sentit, va apel·lar a «fer tot el que es pugui telemàticament», com preguntar abans per telèfon, i, així, evitar al màxim el contacte, ja que, malgrat totes les mesures de neteja, les farmàcies i les urgències dels hospitals –va advertir el farmacèutic– continuen essent els focus de més risc i amb més afluència de gent infectada.