Multes a Figueres, avisos a Salt i Girona i els Mossos tanquen locals

Les policies locals estan controlant els vehicles perquè respectin les restriccions de mobilitat.

La Guàrdia Urbana de Figueres va establir controls i denunciar dues persones.

A Castelló d'Empúries han sacionat un grup per jugar a futbol al camp d'Empuriabrava. Els joves van marxar però es va poder denunciar una persona.

A Blanes s'ha hagut d'advertir, presencialment i amb megafonia, com també a Llagostera o a Salt, on hi havia joves jugant al pati de la Farga, o a Girona, on es jugava en una pista del parc Núria Terés. A Blanes es va haver de tancar un establiment de restauració.

Girona i Salt han estat fent advertiments, però a partir d'ara poden començar a interposar sancions.

A Girona es controlen punts d'alimentació i centres sanitaris per tal que no hi hagi aglomeracions. A Salt, la policia es va organitzant per anar «dosificant» els agents per una crisi sense data de caducitat.

Arreu de Catalunya els Mossos han tancat quatre establiments i han aixecat dues actes.