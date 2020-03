Segon cas de coronavirus a la Garrotxa

Poc més de 24h després que es conegués el primer cas de Covid-19 a la Garrotxa, l'hospital d'Olot ha confirmat un segon positiu a Olot Televisió. Ho ha fet el gerent del centre, Josep Maria Padrosa, al programa Connecticat de La Xarxa. Es tractaria d'una dona d'uns seixanta anys que està aïllada a casa seva i de moment no ha requerit ingrés.

Josep Maria Padrosa, director gerent Hospital d'Olot: Bàsicament és un cas molt similar al primer, una persona que des del seu domicili truca dient que no es troba bé. Això permet activar un servei a domicili, recollir mostra, que ha donat positiu i fer el seguiment des del centre d'atenció primària. Aquests són els ideals perquè hi ha pocs contactes i per tant esperem que continui anant així.

Segons Padrosa, com està passant a la resta del país, el nombre de casos augmentarà en les properes setmanes.

Josep Maria Padrosa, director gerent Hospital d'Olot: A la Garrotxa no som diferents que els altres i anirà pujant segur. Tenim moltes proves sol·licitades de casos i segur que aniran sortint positius.

Amb aquests dos casos, l'hospital olotí seguirà amb l'aplicació del pla de contingència previst per fer front al nou coronavirus. El director gerent ha assegurat que les instal·lacions i el personal sanitari estan preparats per rebre i tractar pacients.