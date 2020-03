La UEFA ajorna l'Eurocopa a l'estiu de 2021 pel coronavirus

La UEFA ha ajornat l'Eurocopa a l'estiu del 2021 pel coronavirus. La decisió obre una finestra perquè les lligues continentals acabin aquesta temporada.

Les prèvies havien assenyalat aquest dimarts com el dia clau per aclarir el futur immediat de el futbol, ??després de la garrotada que li ha propinat el coronavirus al calendari, i la decisió assumida no és intranscendent.

L'Eurocopa queda ajornada un any, fins a l'estiu de 2021.

En una reunió dirigida pel president de la UEFA, Aleksander Ceferin, i en la qual han participat les 55 federacions de la confederació europea, l'associació de clubs ECA i el sindicat de jugadors FIFpro, s'ha decidit sacrificar l'Eurocopa, que estava prevista entre juny i juliol en 12 països europeus.

A debat hi havia les lligues nacionals i les competicions de clubs europees, la Lliga de Campions i la Lliga Europa, però l'ajornament de l'Eurocopa es presentava com la salvació que esperaven tots per guanyar-li un mes al calendari i poder tancar els seus campionats amb un dany limitat.