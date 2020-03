Viladrau duplica la població per l'arribada de barcelonins

La crisi del coronavirus ha obligat milers de ciutadans d'arreu del país a confinar-se en les llars per evitar estendre els contagis. Alguns, però, han decidit recórrer uns quants quilòmetres i passar aquest confinament a Viladrau, un fet que ha generat malestar entre els veïns. L'alcaldessa, Noemí Bastías (Independents), denuncia que el poble gairebé ha duplicat el nombre d'habitants a causa de nombroses persones que han vingut a les seves segones residències: «Des del divendres que van anunciar el tancament de les escoles va començar a venir gent de Barcelona i rodalies que té segones residències aquí. Normalment som poc més de mil habitants i podem dir que, sense poder saber del cert el nombre, avui gairebé dupliquem la població».

Bastías entén que el poble, situat a la falda del Montseny, té un «gran atractiu» però critica la «irresponsabilitat» de totes aquelles persones que han vingut i posen en risc els veïns de tota la vida, que principalment són gent gran i població de risc: «El divendres la gent ho va notar de seguida perquè els veïns són els primers que avisen perquè no volen que es propagui el virus».

L'alcaldessa reconeix que «tampoc podem tancar el poble amb cadena» i afegeix que davant l'arribada en massa de gent –que principalment resideix en urbanitzacions o cases aïllades–, des de l'Ajuntament van procedir a tancar parcs, aparcaments de zones de lleure freqüentades per excursionistes i també van avisar els comerços d'alimentació i productes bàsics, com la farmàcia del poble, que limitessin les grans compres per evitar problemes de subministrament. Per acabar, l'alcaldessa afegeix que ahir es va complir amb el confinament i no hi havia gent al carrer. En aquest sentit, des de l'oposició, Margarida Feliu (SOM-ERC) recorda que divendres «va ser un caos»: «Els petits comerços d'alimentació es van trobar que la gent volia comprar amb antelació i feia comandes per telèfon per por a quedar-se sense productes». Segons Feliu, «sembla com si haguéssim viscut una Setmana Santa anticipada». Pel que fa al comerç de productes d'alimentació i primera necessitat, subratlla que «no hi ha hagut problemes de subministrament» i afegeix que els establiments «estan complint amb el seu horari habitual de tancar el dilluns». Pel que fa a la gent gran, l'Ajuntament ha habilitat una xarxa de voluntaris per evitar que s'hagin de desplaçar a comprar. Preguntada per si l'augment de persones pot saturar els serveis sanitaris al municipi, l'alcaldessa apunta que «de moment estem tranquils, no hi ha cap cas del coronavirus al poble i tot funciona amb normalitat». D'altra banda, el vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Xavier Camps, exposa la seva preocupació pel fet que es puguin col·lapsar els centres sanitaris de les localitats més petites que estan vivint situacions similars a les de Viladrau: «Els serveis sanitaris estan pensats per a la població estable, el que faran [els que venen de fora] és col·lapsar». Segons Camps, «dilluns hi ha gent que ha marxat i gent que no, perquè sembla que per a alguns això són unes vacances».

De fet, aquesta situació ha dut diversos ajuntaments del Parc Natural del Montseny (el Brull, Montseny i Tagamanent) a decretar el tancament de tots els accessos al pla de la Calma fins a nou avís. En un comunicat conjunt els consistoris denuncien «l'egoïsme i la irresponsabilitat» d'una part de la població que aquest cap de setmana va decidir accedir al Parc Natural en vehicles privats. La norma estableix que només els veïns podran circular-hi, i només «el mínim indispensable».

Afluència a la costa

Pobles costaners com ara el Port de la Selva, Cadaqués, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Palamós i Calonge i Sant Antoni també han constatat durant aquest cap de setmana una afluència de persones vingudes de fora, tot i que en diferents graus.

Platja d'Aro ha viscut un cap de setmana complicat. Dissabte es van viure cues de més de dues-centes persones al supermercat de gent que majoritàriament venia a la segona residència, i va generar malestar entre els veïns, però també al consistori, ja que es va dificultar la gestió política de la crisi sanitària. Ho explica l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, que indica que «volíem que la gent es quedés a casa i vam trobar-nos que divendres teníem gent passejant per la platja i el passeig». L'inici de la setmana ha calmat la situació, i si bé hi ha gent que ha preferit quedar-se a fer la quarantena a la segona residència, els carrers s'han acabat buidant.

D'altra banda, el municipi també ha de fer front al «problema» del turisme de caravana, que concentra en gran part viatgers francesos i alemanys. «No hem clausurat la zona perquè si no podríem provocar que s'escampessin pel municipi, i és un dels problemes que ens trobem en aquests moments, perquè el decret de l'Estat no estableix el tancament d'aquests espais i és una incongruència perquè es tracta d'espais reduïts».

Aquest dissabte, a Cadaqués els supermercats també estaven «saturats» pel mateix allau de residents d'apartaments i xalets. Des de l'Ajuntament, però, afirmen que ahir ja van notar una baixada considerable de gent.

El Port de la Selva també ha anat baixant el ritme després d'un cap de setmana «a petar», tal com va denunciar a Diari de Girona el regidor de Seguretat, Roger Pinart, aquest dissabte. Pinart ho atribueix a «la consciència» que «finalment ha fet obrir els ulls» als ciutadans, les crides a les xarxes socials i al patrullatge de la Policia Local i de la Guàrdia Civil, que diumenge també va reforçar el servei. En el cas de Calonge, l'alcalde, Miquel Bell-Lloch, explica que dissabte van constatar la vinguda de gent de segones residències, si bé menys del que hauria estat habitual un cap de setmana. El principal termòmetre de mesura va ser la imatge d'un passeig Marítim poc concorregut, i segons Bell-Lloch el mateix dia ja va haver-hi una «escampada» de gent que va tornar-se'n a la primera residència, bé perquè ho va trobar tot tancat, o perquè «va entrar en raó», indica el batlle. És un panorama semblant al que descriu l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, que descriu un cap de setmana amb moviment però «sota control». Per això és un dels municipis que té controlades les entrades i sortides de vehicles per la Policia Local, que si detecta casos no establerts en el decret del govern de l'Estat, els fa girar cua. «De moment no apliquem multes, però ens preocupa que els problemes puguin arribar d'aquí a uns dies si la gent es cansa d'estar a casa i comença a desobeir les normes. Llavors potser haurem de posar-nos més ferms i començar a posar-ne», conclou.

A Palamós el repunt es va fer notar en zones residencials com la Fosca, que tot i que durant el cap de setmana els establiments d'oci i restauració van estar tancats, els aparcaments de la platja van tenir una ocupació mitjana. Precisament Palamós va decretar ahir el tancament de tots els serveis municipals, una mesura que altres ajuntaments han anat prenent els últims dies per fer front a la pandèmia. Al poble encara restava obert al públic l'ajuntament, que a partir d'ahir ja va passar a treballar a porta tancada, fomentant el teletreball i redirigint les consultes ciutadanes urgents a l'Oficina d'Atenció Ciutdana sota cita prèvia.