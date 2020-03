Accident laboral mortal en una finca d'Arbúcies

Un treballador autònom de 43 anys va morir ahir mentre treballava a la finca de can Pujató al terme municipal d'Arbúcies. L'home és un veí de Celrà de 43 anys i de nacionalitat marroquina.

El lloc on va passar l'accident limita amb la finca de can Riera de la Pineda. És un bosc situat a poca distància del quilòmetre 13 de la GI-552. L'accident va tenir lloc pels volts de les 10.45 hores. L'home talava un pi de grans dimensions quan va tenir la mala sort que l'arbre va caure i li va impactar al cap. Al lloc de l'accident, hi havia un company de feina que va alertar els serveis d'emergències. Prop de la zona, hi havia més gent que treballava.

Al lloc dels fets hi van acudir d'immediat dues ambulàncies medicalitzades del Servei d'Emergències, tres vehicles de Bombers i dotacions mòbils de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners. Els metges de les ambulàncies no van poder salvar l'home accidentat.