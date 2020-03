Catalunya suma ja 206 ERTOs per coronavirus, que afecten 24.337 treballadors

El Departament de Treball de la Generalitat ja havia rebut ahir un total de 206 sol·licituds d'expedients de regulació d'ocupació temporal com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, uns ERTOs que afecten un total de 24.337 treballadors catalans. Les dades són dels expedients ja registrats a Treball, malgrat que algunes empreses han anunciat plans i encara no els han presentat oficialment. Entre aquests 206 expedients, destaca el de la Seat, la major empresa industrial de Catalunya, que afecta unes 14.800 persones.

Pel que fa a Espanya, la xifra supera els 60.000 treballadors afectats per la crisi del coronavirus. Una dada, però, que anirà creixent. El secretari general de CCOO, Unai Sordo, va afirmar ahir que més d'un milió de treballadors es veuran afectats per ERTOs. En declaracions a TVE, Sordo va assenyalar que l'impacte econòmic serà «enorme» i que cal prendre mesures per minimitzar-ho perquè no desapareguin empreses ni llocs de treball.

El Govern espanyol va anunciar ahir més mesures econòmiques per fer front a la pandèmia del coronavirus. En primer lloc, s'han agilitzat els tràmits pels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que es presentin a conseqüència de la crisi del coronavirus i seran considerats causats per una situació de força major. Les autoritats laborals l'hauran de resoldre en un màxim de set dies. Els treballadors afectats que no compleixin amb el requisit mínim de cotització per cobrar l'atur el podran cobrar igualment i el període en què els treballadors rebin la prestació a conseqüència de l'ERTO no descomptarà com a temps gastat. Aquesta és una de les mesures del paquet de xoc econòmic aprovat pel Govern espanyol en el Consell de Ministres d'ahir.

A més, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar en roda de premsa que exonerarà els empresaris que facin ERTO (en comptes d'acomiadar treballadors) per la Covid-19 del pagament de les quotes a la Seguretat Social per «alleugerir les càrregues financeres de les empreses» i «recuperar» l'ocupació al més aviat possible.



Els proveïdors de la Generalitat no poden fer ERTO

El Govern català va informar ahir que pagarà els sous i les pòlisses d'assegurances dels treballadors de les empreses afectades per l'ordre de tancament d'equipaments que tenen contractes amb la Generalitat. Així ho estableix un dels punts del decret sobre contractació pública que el consell executiu va aprovar ahir.

La mesura inclou contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d'ensenyament i vigilància i contractes d'obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu sector públic. Les empreses afectades no podran fer cap ERTO als treballadors que treballin en serveis per a la Generalitat, ja que se'ls garanteix el sou.

Paral·lelament, Treball va anunciar un ajut de fins a 2.000 euros per als autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació. Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.