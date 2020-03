El confinament a França dispara la venda de tabac al Portús

Els estancs del Pertús ahir van fer l'agost, amb importants aglomeracions de clients francesos que aprofitaven per comprar tabac abans que al migdia entrés en vigor el confinament decretat per l'Estat francès. Els estancs van patir llargues cues des de primera hora del matí fins al migdia per la presència de compradors francesos que temien, precisament, que el tancament de la frontera els impedís accedir a la zona comercial.

Feta la llei, feta la trampa. I la picaresca que ahir es va escenificar al Pertús s'intuïa de feia dies. El nucli urbà queda dividit entre dos estats, ja que la línia fronterera discorre enmig de la carretera, i cadascuna de les voreres –una davant de l'altra– pertanyen a països diferents. Per tant, ahir els francesos van aparcar al Pertús –en territori francès– i només van haver de creuar el carrer per trobar-se al nucli del Portús, pertanyent a la Jonquera. Així van esquivar les restriccions del Govern espanyol. Alguns intentaven creuar les garites de la frontera, custodiades per les policies nacionals tant espanyoles com franceses, però en no deixar-los passar, giraven cua i estacionaven el vehicle a pocs metres per acabar comprant tabac igualment.

A més d'una major afluència de clients, les cues es formaven per les restriccions d'accés als establiments. Els estancs controlaven l'entrada i no deixaven estar-hi més de tres persones.

Caterine, una clienta francesa resident a Perpinyà, explicava precisament que s'havien desplaçat al Portús a comprar tabac per la gran diferència de preu que hi ha amb França, on costa pràcticament el doble, i perquè no saben quan podran tornar a baixar. Una opinió compartida també per Josie, qui, després de trenta minuts de cua, sortia de l'estanc amb les compres fetes.

De fet, el temps d'espera no era excessiu, comentaven, però la distància de seguretat i les restriccions d'accés eixamplaven la cua. Una situació que contrastava amb els estancs de la Jonquera, que ahir estaven buits degut a les restriccions transfrontereres.



Reforç de la Policia Local

La Policia Local de la Jonquera ha reforçat el patrullatge als carrers durant la crisi del coronavirus i ahir al matí comprovaven que no es produís cap incident ni al Portús ni a la Jonquera. A més, també dedicaven esforços a fer complir la distància de seguretat entre els clients que feien cua. Cap a mig matí, els treballadors dels estancs, a instàncies de la policia, van començar a delimitar amb marcadors a terra la distància entre persones durant la cua. «És molt trist que haguem de tenir una dotació només per fer complir la distància de seguretat», lamenta. Tal com va explicar el sergent de la Policia Local, Alonso Caballero, els francesos aparquen en territori francès i «només han de creuar un carrer per estar en territori nacional». El cos ha reforçat el patrullatge i, segons Caballero, els agents treballen entre 10 i 12 hores.