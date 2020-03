Dificultats per donar-se d'alta a l'atur per col·lapse

Dificultats per donar-se d'alta a l'atur per col·lapse girona

Usuaris i sindicats van alertar ahir que les línies per donar-se d'alta a l'atur estaven col·lapsades. Les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) estan tancades, igual que la de Girona, tal com es pot veure a la imatge, i els tràmits s'han de fer per via telemàtica o telefònica. Algunes persones s'han queixat de les dificultats a l'hora de fer la inscripció inicial de l'atur, que s'ha de fer al SEPE, amb les línies col·lapsades des de fa dies, com denuncia la Yasmina, una educadora social que es va quedar a l'atur dijous. La directora del SOC, Ariadna Rectoret, ha admès que les línies d'atenció «estan absolutament saturades» i ha anunciat canvis a partir d'avui.