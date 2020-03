La distribució d'aliments de Càritas per a gironins sense recursos econòmics, en perill

La xarxa de distribució d'aliments de Càritas entre les persones més vulnerables de les comarques de Girona està en perill perquè no pot garantir ni les mesures de seguretat per impedir els contagis de la Covid-19 ni el voluntariat suficient per assumir un volum de demanda creixent. En dues setmanes de confinament, l'entitat preveu fer arribar productes de primera necessitat a 10.800 gironins sense recursos econòmics.

Però, perquè això sigui possible, l'organització humanitària reclama ajuda a l'administració per desinfectar els locals, descarregar els productes, aconseguir mascaretes i guants que fa dies que no troba, a més de bosses per preparar els lots de productes, habilitar el repartiment a domicili on sigui possible i que les brigades municipals els donin suport en el repartiment –tal com ahir es feia, per exemple, a Santa Coloma de Farners, on els lots de menjar es preparaven a porta tancada.

El Consell diocesà va discutir dimarts a la tarda-vespre la viabilitat de mantenir la trentena de serveis d'aliments que gestiona a les comarques de Girona: deu centres de distribució que funcionen en conveni amb l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i la Fundació del Banc dels Aliments, i la resta a través de les diferents organitzacions locals de l'entitat del Bisbat. Diumenge, Càritas va anunciar que la distribució de menjar seguiria activa utilitzant els lemes #elCompromísNoTanca i #CaritasNoTanca, amb equips de personal tècnic i voluntari que, com han remarcat avui, «han treballat gairebé sense descans per intentar que les famílies poguessin cobrir les necessitats bàsiques durant aquesta situació d'excepcionalitat».

En les dues setmanes de confinament previstes inicialment, els economats dels centres de distribució d'aliments repartiran 4.500 cistelles de productes bàsics que arriben a 2.500 famílies sense recursos, tot beneficiant 7.500 persones. Pel que fa als serveis d'aliments locals, al llarg d'aquests quinze dies es distribuiran 1.200 lots de menjar entre 1.100 famílies que arribaran a 3.300 ciutadans.

Les coses, però, han canviat i aquest dimecres l'organització alerta que la situació és «crítica» perquè no pot assegurar les mesures de protecció necessàries ni per a les persones que treballen als economats ni per a les famílies que hi acudeixen.

Targetes moneder per totes les famílies vulnerables

Per aquest motiu, Càritas Diocesana de Girona «exigeix la implicació ferma de l'administració» i li reclama que activi de manera immediata les targetes per cobrir les beques menjador de l'alumnat que s'ha quedat sense escola. La seva petició, però, va una mica més enllà i demana també que les targetes es carreguin amb prou diners per garantir una alimentació adequada de la família i, així, evitar que s'hagin de desplaçar fins als serveis d'aliments. És més, Càritas proposa que «durant aquest període d'excepcionalitat les targetes arribin a totes les persones vulnerables i no només a les famílies dels menors beneficiaris de beques menjador».