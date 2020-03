Un home de 79 anys, primera mort per coronavirus a Girona

Salut va confirmar ahir la primera mort per coronavirus de la Regió Sanitària de Girona. Es tracta d'un home de 79 anys amb patologies prèvies que estava ingressat en un centre de salut. Fins ahir, a la demarcació hi havia un total de 103 persones amb Coronavirus SARS CoV-2, dels quals, 21 són professionals sanitaris de diferents centres de salut, tant hospitals com el Santa Caterina de Salt com atenció primària. Ahir es van afegir 35 casos nous, fet que va suposar una crescuda de més del 58% de casos, ja que dilluns n'hi havia 65 de confirmats.

Tots els hospitals de la Regió han adoptat mesures extraordinàries per fer front al Covid-19, com ara anul·lar aquelles intervencions quirúrgiques que són demorables, així com l'activitat ambulatòria i limitar la presència d'usuaris als seus centres. També tenen preparats els seus plans específics per fer front al previsible augment de casos de SARS-CoV-2.

Segons Salut, els centres d'atenció primària també potencien l'atenció telefònica enlloc de la presencial i només s'atenen les urgències i les consultes que no es poden esperar. Des de dilluns s'han tancat un centenar de consultoris locals arreu de la Regió Sanitària de Girona que feien atenció més puntual, amb l'objectiu de reunir els professionals assistencials als centres més grans. Aquest fet també permet ser més eficients en la gestió dels equips de protecció individual.

D'altra banda, ahir es van començar a processar les primeres mostres al Laboratori Clínic Territorial de l'Institut Català de la Salut a Girona. L'objectiu és que aquest laboratori pugui donar cobertura a la majoria de necessitats analítiques generades pel coronavirus SARS-CoV-2 malgrat que aquesta implantació serà progressiva en funció de les necessitats i disponibilitat del material necessari per al processament de les mostres.

Des de la Regió Sanitària es vol transmetre un missatge de serenor a la població, en tant que els professionals i els centres estan preparats pel previsible augment de casos de coronavirus SARS-CoV-2. Amb tot, es reiteren els missatges a la població de quedar-se a casa, pel bé individual i col·lectiu.

Segon cas a la Garrotxa

Poc més de 24 hores després que es conegués el primer cas de Covid-19 a la Garrotxa, l'hospital d'Olot va confirmar un segon positiu a Olot Televisió. Ho va fer el gerent del centre, Josep Maria Padrosa, al programa Connecticat de La Xarxa. Es tractaria d'una dona d'uns seixanta anys que està aïllada a casa seva i de moment no ha requerit ingrés. Padrosa va dir que es tracta d'un cas «molt similar al primer, ja que també va trucar des de casa alertant que no es trobava bé. Això permet activar un servei a domicili, recollir una mostra –que va donar positiu– i fer el seguiment des del centre d'atenció primària. Aquest comportament és l'ideal perquè hi ha pocs contactes i, per tant, esperem que continuï anant així». Segons Padrosa, com està passant a la resta del país, el nombre de casos augmentarà en les properes setmanes. «Tenim moltes proves sol·licitades de casos i segur que aniran sortint positius», va afirmar.

Una vintena de morts a Catalunya

Catalunya va registrar 472 casos nous de coronavirus, que eleven el total a 1.866. Salut també va informar de 23 noves defuncions, que eleven a 41 el nombre de persones que han mort amb el coronavirus a Catalunya. Totes tenien patologies prèvies. Del total d'afectats, 65 persones es troben en estat greu. Hi ha 98 professionals sanitaris amb la malaltia. Pel que fa al brot d'Igualada, Salut va confirmar un total de 88 casos des que es va declarar.

Quant a Espanya, ja hi ha un total d'11.178 contagiats i 491 morts. Ahir es van confirmar 2.218 casos i van morir 184 persones pel coronavirus. La Comunitat de Madrid continua encapçalant la llista de casos amb més de 4.800 afectats.