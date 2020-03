L'Estat diu que l'exèrcit es desplegarà a Catalunya "quan es necessiti" sense diferenciar territoris

El cap de l'Estat Major de Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya, ha explicat que l'exèrcit es desplegarà a Catalunya "quan es necessiti" sense diferenciacions amb la rest del territori espanyols.

Villaroya ha concretat en roda de premsa que s'estan desplegant allà on hi ha "peticions o necessitats" i ara per ara ja hi són a 48 localitats, cap d'elles catalana. En total, es disposa de 2.600 efectius, amb la incorporació aquest dimecres de l'exèrcit de l'aire.

D'altra banda, la Policia Nacional ha concretat que ha detingut 73 persones per desobediència i la Guàrdia Civil a 15 més. Els Mossos d'Esquadra van informar aquest dimarts de la detenció de dues persones a Castelldefels.

Pel que fa als controls a les fronteres, s'han denegat 834 entrades en territori espanyol i s'han controlat més de 1.518 vehicles. En aquest àmbit, s'han fet dues detencions, una per desobediència greu i la segona perquè hi havia una ordre judicial de detenció.

La Jonquera i el pas fronterer d'Irún són els que estan concentrant més volum de trànsit.

El director adjunt operatiu de la Policia Nacional, el comissari José Ángel González, no ha descartat posar en llibertat interns dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE).

"Estem estudiant cas per cas i el que s'hagi de de posar en llibertat ho farem", ha respost en al·lusió al "petit motí" viscut aquest dimarts al CIE d'Aluche amb 20 interns pujats a la teulada. Ha afegit que la normativa permet un màxim de 60 dies als CIE i que es procura sempre no arribar a aquest màxim. Per últim, ha assegurat que en el cas d'Aluche, no hi ha cap cas confirmat de coronavirus.