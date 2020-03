Lloret usa drons per controlar els carrers i evitar contagis

La crisi del coronavirus i el posterior decret d'estat d'alarma ha obligat al confinament de milers de persones per evitar la propagació de la pandèmia. Però tot i l'aturada de gran part de la població, alguns serveis segueixen sent imprescindibles, com el que presta la policia, encarregada de vetllar pel compliment del confinament i per la seguretat de tots els ciutadans. Davant aquest fet, però, els agents lloretencs han posat en pràctica algunes mesures de control i vigilància enginyoses, com per exemple l'ús de drons. Segons detalla el responsable del cos municipal de policia, Joaquim Martin, Lloret és un dels únics municipis de Catalunya on hi ha una unitat policial amb llicència per a usar drons: «A Catalunya només hi ha quatre ajuntaments que utilitzen drons i tenen operadors de dron habilitats per l'autoritat aeroportuària estatal», detalla Martin. Els drons s'estan utilitzant com a eina per mantenir la vigilància activa al municipi: «Estem fent patrulles i utilitzem els drons mantenir una vigilància activa, la majoria de la gent està complint i el grau de compliment és molt alt. La veritat és que de moment veiem que la gent va a comprar els productes bàsics i cap a casa». L'agent explica que l'ús dels drons els permet ampliar el radi de vigilància i redueix el temps que suposaria enviar-hi presencialment agents, alhora que minimitza el risc de contagi.

Tot i que no és una novetat, ja que normalment el dron s'utilitza per controlar zones de difícil accés: «Nosaltres tenim una patrulla que controla el dron i s'utilitza per zones que queden molt amagades en previsió de possibles botellons, zones on l'accés seria difícil o per revisar un espai on tardaríem hores a arribar, com ara algun punt del camí de ronda, cales, zones boscoses, etcètera». El responsable del cos té molt present la importància dels agents en aquests moments: «Som molt conscients que la garantia del nostre servei no pot caure. Nosaltres no podem caure. Prenem totes les mesures necessàries per evitar ser un focus i garantir la protecció de tothom».



Mesures de prevenció

A banda de l'ús dels drons, el cos de policia ha adoptat múltiples mesures de prevenció per reduir l'exposició al contagi del virus. Les patrulles d'agents s'han organitzat de manera escalonada per tenir el mínim contacte imprescindible entre ells en cada torn, i disposen de guants i mascaretes en cas d'haver d'actuar al carrer. A més a més, els vehicles compten amb elements per descontaminar punts de fàcil contacte, com el volant del cotxe, la tapisseria del seient o el canvi de marxes. Dins la comissaria també han extremat les mesures higièniques per evitar contagis.

Pel que fa a l'atenció ciutadana, el responsable del cos explica que a partir d'ara els usuaris que hagin d'acudir a comissaria per denunciar qualsevol cosa ho faran a través d'un telèfon per prevenir el contacte directe entre la persona i l'agent: «La persona que vingui a fer una denúncia l'explicarà a l'agent per telèfon. Després serà l'agent qui faci la funció de transcriure el text, fer-ne la lectura conjunta amb l'usuari i, un cop estigui tot, es procedirà a donar l'imprès al denunciant perquè ho pugui signar», explica Martin. Preguntat per si les denúncies han disminuït amb el confinament, el cap de la policia explica que el nombre no ha variat: «Ens trobem que hi ha més conflictes veïnals, sobretot problemes de convivència i molèsties pels sorolls».