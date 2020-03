El pas fronterer de la Jonquera, tancat fins a nou avís

Fins a la mitjanit de dilluns, creuar la frontera a la Jonquera era tan senzill com anar a comprar el pa. Però amb el tancament de fronteres terrestres decretat pel Govern espanyol per frenar el coronaviurs, vigent des d'aleshores, les velles garites del Pertús han recuperat la seva històrica utilitat, que només s'ha recuperat puntualment en moments de crisi.

Precisament, el tancament ha obligat a restablir els controls policials. Ahir, en el primer dia del tancament fronterer, es van deixar veure menys vehicles del que és habitual. A la Jonquera i al Pertús, agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, protegits amb mascaretes, regulaven ahir l'entrada de vehicles, en els dos punts de control establerts: un al peatge de l'AP-7 i un segon a l'N-II, al límit amb el Pertús. De fet, l'autopista a la Jonquera és la principal connexió per carretera entre Espanya i França.

Només els residents a Espanya, treballadors transfronterers, transportistes o en casos de força major, es podia creuar el pas fronterer. A la resta de conductors se'ls informava de les restriccions i se'ls impedia l'entrada, obligant-los a fer mitja volta i a desfer el camí. Unes limitacions que els conductors es prenien amb resignació. Aquestes restriccions de mobilitat es van completar ahir al migdia amb el confinament de la població francesa decretat pel primer ministre gal, Édouard Phillipe. El trànsit entre ambdós països va disminuir gradualment al llarg del dia, fruit precisament de les restriccions implantades a França. Des de primera hora del matí, els vehicles que intentaven entrar a Catalunya a través de l'autopista AP-7 es topaven amb un dels controls policials. Primer, els Mossos d'Esquadra s'encarregaven de desviar els cotxes en el punt on es trobava la Policia Nacional, que és qui té competències en fronteres, mentre que els camions passaven de llarg i creuaven el peatge sense cap problema. En el punt de control, els agents comprovaven la documentació de tots els ocupants del vehicle i el motiu d'entrada al país.

En el cas del Pertús, a l'N-II, tant el desplegament com el volum de trànsit era menor. Fonts policials van explicar que, pels volts de dos quarts d'onze del matí, havien comptabilitzat fins a 200 vehicles, la majoria de matrícula francesa, que intentaven entrar a Espanya, i remarquen que no es van produir incidències.



Altres fronteres afectades

Les restriccions també van afectar altres punts fronterers, com ara a Irun, al País Basc, on es va viure una jornada similar a la de la Jonquera, amb el trànsit fluid i escassa afluència de turismes. En canvi, a Portugal, el tancament dels accessos des de Galícia va generar retencions. I més complicada va ser la situació amb el Marroc, on sortir de Ceuta és una odissea. El transport marítim està restringit i només es pot sortir de la ciutat autònoma amb l'autorització de les forces de seguretat.