La pluja fa caure peces de balcons d'un bloc a Girona

La zona abalisada per la caiguda d'elements de la façana.

La zona abalisada per la caiguda d'elements de la façana. aniol resclosa

L'últim episodi de pluja ha estat beneficiós per a les comarques de Girona amb registres que gairebé han assolit els 50 litres en algun punt de la geografia, com a Santa Coloma de Farners (49,7 litres).

Però també ha causat problemes en un bloc de pisos del barri de Sant Narcís de Girona. L'edifici està situat a la plaça de la Mare de Déu de Montserrat i la façana presenta un estat «deficient», segons els Bombers. Alguns elements arran de la pluja es van desprendre durant la nit de dilluns.

Per aquest motiu, a tres quarts d'onze de la nit de dilluns es van activar dues dotacions terrestres i van treballar en el sanejament de la façana. Van haver d'assegurar sis balcons de l'edifici de Sant Narcís. Les peces que es van precipitar eren de la primera planta.

Després dels fets, l'edifici va quedar abalisat per la Policia Municipal de Girona. Ahir al matí encara hi havia la vorera tallada al trànsit a l'espera que la comunitat de l'edifici restauri la façana o almenys la part danyada i que va precipitar-se al carrer. Sortosament, les peces van caure de nit i ningú va prendre mal.

A banda d'aquest avís, durant l'episodi de pluja, els Bombers van fer una segona actuació derivada de les precipitacions. Va consistir a destinar una dotació per retirar un arbre que havia caigut al mig de la C-35, a Maçanet de la Selva.

Les pluges de dilluns i la matinada de dimarts van ser generoses i en alguns punts va estar plovent tot el dia. Una bona atmosfera per mantenir-se a casa i estar confinat, tal com marca l'estat d'alarma implantat arran del coronavirus.

Els punts de la província on es van acumular més litres són: Santa Coloma de Farners (49,7 litres), Viladrau (47,1 litres), Anglès (42,6 litres), Banyoles (31,2 litres), Vilobí d'Onyar (30,6 litres) i Meranges (29,6 litres). Cal dir que el punt de Catalunya on va ploure més és el Parc Nacional dels Ports, al Baix Ebre, on es van acumular més de 255 litres d'aigua.

En els punts més elevats del Pirineu, la precipitació es va donar en forma de neu. A les comarques de Girona destaquen els 18 centímetres de Malniu, els 8 d'Ulldeter o els 5 de la vall de Núria.