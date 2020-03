La protecció dels professionals sanitaris gironins, sota mínims

Els treballadors que estan en primera línia combatent el coronavirus es queixen de la manca d'eines per fer la seva feina en condicions de seguretat. Operaris dels dispositius d'ambulàncies s'han afegit a les queixes reiterades dels professionals sanitaris que han de fer front a la seva tasca sense garanties.

Ahir, la Federació de serveis públics FeSP-UGT de Catalunya va enviar una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, i al Ministre de Sanitat, Salvador Illa, per exigir les mesures necessàries per garantir la seguretat del personal de transport sanitari. També va denunciar davant la Direcció de la Inspecció de Treball la manca d'estris bàsics de treball per desenvolupar la seva tasca com a sanitaris «en uns moments tan difícils com els que s'estan vivint actualment».

També es queixen de la quantitat d'errors i omissions d'informació en multitud de serveis de possibles coronavirus. El sector denuncia que els equips de protecció individual s'han convertit en material de primera necessitat, «encara que els costin molts més diners que els que els haurien costat, d'haver-se'n proveït adequadament en el passat». Critiquen que els treballadors «no han de convertir-se en part de la cadena de transmissió».

El sector del transport sanitari també denuncia que a partir de l'expansió de la pandèmia del coronavirus, moltes empreses s'han sumat a les maniobres de «rentat de cara», oferint donacions que després «desgravaran íntegrament» per ajudar en la lluita del Covid-19, mentre els seus treballadors van sense cap protecció a buscar possibles afectats per la malaltia.

El secretari general de Transport Sanitari de la UGT-FeSP de Catalunya, Ramon Vilella, va lamentar que els nous protocols varien «en funció dels equips de protecció individual disponibles i va garantir que l'estoc d'estris bàsics de protecció està sota mínims, fins a tal punt que s'han de reutilitzar».

Quant a la situació de Girona va dir que és «preocupant» com a la resta de Catalunya i també va remarcar que les ambulàncies no es desinfecten de manera «adequada». Segons el protocol, «s'haurien de desinfectar de dalt a baix després de cada servei i, com que no donen l'abast, només es netegen algunes parts, on hi ha hagut més contacte amb el pacient».

Finalment, va demanar al Departament de Salut que «posi ordre a l'actualització de protocols» i va alertar que empreses de transport sanitari que operen a Catalunya i, concretament a Girona, «podrien aplicar un ERTO als treballadors a partir de la setmana que ve pel coronavirus».

«Calma tensa» al Trueta

D'altra banda, fons del sindicat Comissions Obreres (CCOO) i el d'infermeria i sanitat (Satse) van admetre que segueix la preocupació i el neguit entre els professionals sanitaris de l'hospital Trueta davant la propagació del coronavirus i l'amenaça de la manca d'equips de protecció individual com mascaretes i bates. Tot i així, van admetre que l'activitat a urgències aquests darrers dies ha baixat i, «dins el context que estem vivint, encara funcionem prou bé», segons Satse.

El cardiòleg, Ramon Brugada, va fer una crida via Twitter als empresaris gironins a «donar un cop de mà» en el subministrament d'equips de protecció com mascaretes i bates.