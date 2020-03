Reclamen que professionals sanitàries embarassades restin en aïllament

El Sindicat d'Infermeria, Satse, ha reclamat que es dictin les instruccions pertinents perquè les professionals sanitàries embarassades o en període de lactància deixin de treballar i passin a una situació d'aïllament en els seus domicilis, evitant així riscos per a la seva salut i la dels seus fills o filles. Davant el progressiu increment de les persones contagiades amb el coronavirus, i conegut, almenys, un cas d'una infermera embarassada que ha donat positiu a Màlaga, Satse considera imprescindible protegir les professionals sanitàries en estat o en període de lactància, evitant que continuïn treballant en els seus centres sanitaris amb el consegüent risc per a la seva salut i la dels seus fills. En concret, aquesta norma preveu que quan no existeixin llocs o funció compatible exempts de riscos a l'efecte de protecció de l'embaràs, podrà declarar-se el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió per risc durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se a un lloc compatible amb el seu estat.

Fonts del sindicat a Giron, van admetre haver copsat «cert neguit» entre les professionals embarassades i «pensem que no cal afegir cap risc innecessari tenint en compte la seva situació, així com aquelles que estan en període de lactància». «No està demostrat que el coronavirus suposi un risc per a l'embaràs però tampoc hi ha cap certesa que ho descarti, és per això que davant del dubte sempre cal prevenir», van afirmar.