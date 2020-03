Com als anys 80, cap a veure l'avió del dia a l'aeroport de Girona

Com si tingués sis anys. M'ha tocat anar a veure l'únic avió del dia a l'aeroport de Girona. Com als anys vuitanta, quan anava amb la meva família al restaurant el Mirador per veure com aterrava «l'avió». «Van a la Costa Brava, són russos», em deia el meu pare. Però enlloc d'anar a gaudir al restaurant, vaig a la terminal, més moderna que fa quatre dècades, a treballar. Més moderna, però buida com aleshores. Desèrtica. Silenciosa, amb treballadors donant voltes que semblen absurdes. Els altaveus criden perquè els viatgers vigilin les seves pertinences. No sé quins ni quines.

Aturo una parella que baixa d'un taxi. Agafa l'únic avió del dia. Destí Bremen. La noia es diu Sanaz, té 46 anys i és professora d'alemany a Girona. No té por d'agafar l'avió ni entén perquè hi ha tan de pànic. Em mira encuriosida perquè estic a quatre metres allargant el mòbil-gravadora i cridant perquè em senti. Almenys porta mascareta -assenyala la butxaca, i si convé es tapa la boca amb el jersei. Explica que aquests dies no té feina marxa a Alemanya a veure la seva família. Marxen corrent per temor de perdre el vol mentre se sent pels altaveus un avís que aviat es podrà començar a embarcar. La puntualitat és exquisita. Són els dos últims i queda quasi una hora perquè l'avió s'enlairi.

Una treballadora de Ryanair assegura que «l'avió hauria d'anar ple però no sabem si tothom haurà vingut» i insisteix en què no em pot dir res més per la llei de «protecció de dades». Un treballador de l'aeroport que camina direcció al lavabo em veu mirant la pantalla dels avions i apunta que en properament no n'hi haurà més perquè tancaran del tot.

El restaurant de la terminal tancat, barrat i a les fosques. Al passadís d'atenció al viatgers, set persianes abaixades i dues d'aixecades, de lloguer de vehicles. Una dependenta explica que té diversos encàrrecs, algun dels quals de l'únic avió que aterrarà a les deu del vespre, procedent, també de Bremen. És romanesa i explica que va estudiar per ser periodista, però que quan va veure com estava el panorama -em mira amb cara de pena- va decidir dedicar-se a una altra feina. Marxo amb el cap cot cap a fora de la terminal perseguint un jove del punt d'informació. M'explica que han passat algunes persones a buscar l'avió de Bremen» i es pregunta «com pot ser que la gent encara vingui». Parla del tancament de fronteres aèries i terrestres i marxa, lluny, a fumar.

Passen dos vehicles de lloguer, un taxi i un cotxe dels Mossos. De lluny veig una altra persona. Diu que treballa a l'aeroport i que està esperant un autobús per tornar a casa. Saludo el fotògraf amb certa emoció. A saber quan tornaré a tenir un contacte humà exterior.

I per avui, si no vols caldo, dues tasses. Dues connexions amb anada i tornada a Eindhoven i a Kalsruhe.