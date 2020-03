"Ens costa molt trobar material, sobretot bates i mascaretes"

La presidenta del Col·legi d'Infermers/es de Girona, Alicia Rey, alerta de la falta de material (sobretot mascaretes i bates) i demana a les empreses que facilitin els torns i l'ajustament d'horaris per evitar nous contagis.

Com està en aquests moments la situació del sector de la infemeria a les comarques gironines?

Comencem a registrar els primers positius entre el col·lectiu, cosa que és normal, i és clar, la gent està preocupada. Nosaltres estem al costat del pacient tota l'estona. Un metge també s'apropa, però menys, ja que el tipus de feina que fem és diferent. A més, els metges poden prendre mesures com reorganitzar horaris, disminuir l'activitat a quiròfans, fer menys consultes... per tal que tots els efectius s'encaminin cap al coronavirus. En canvi, les infermeres no podem, perquè hem de tenir cura de tots els pacients.

I com s'organitzen per intentar frenar el nombre de contagis entre les infermeres?



Intentem evitar que no entrin en contacte les professionals del torn de matí i les de la tarda, de manera que s'han canviat horaris per tal que no coincideixin els dos torns. A més, sempre que podem mantenim la distància de seguretat, entrem a la majoria de llocs amb mascareta i ens rentem les mans tant sovint com és possible.



Sap quantes infermeres han donat positiu a les comarques gironines?

No sé quantes son, perquè alguns casos estan pendents de revisió. Ara, per sort, el test es fa de forma ràpida. Abans trigaven tres o quatre dies, però ara des del Trueta ens arriben bastant ràpid i en 24 hores sabem el resultat. Això ens ajuda molt a controlar, malgrat que ja hi ha diverses infermeres infectades. La gent està donant tot el que pot, però té por de tornar a casa amb la família, la gent gran.... tot plegat costa molt. Tenen material suficient, o ja comença a escassejar?

Estem com en altres llocs. Tal com ha dit el doctor Ramon Brugada, ens falta material, ens costa molt trobar material. Ens falten sobretot bates i mascaretes, sobretot les recomanades per tractar amb malalts que han donat positiu. En canvi, de moment no falten guants, tot i que sí hidroalcohol. En general, es tracta de demandes compartides que he sentit al Trueta, a l'hospital de Figueres... a tot arreu, més o menys, està passant el mateix.

Fa dies que des del Col·legi d'Infermeria van demanar la col·laboració d'estudiants i professionals jubilades, crida a la qual s'ha sumat la Generalitat. Han tingut bona resposta?

Sí, la resposta ha estat molt bona, però estem en una situació tan caòtica que no som capaços d'ajuntar tots els números. Des del Col·legi hem format una comissió de crisi i hem elaborat una llista de gent que vol ajudar o donar un cop de mà. Em truca molta gent, gent que està disposada a doblar torns, personal jubilat, estudiants de la universitat... hi ha por, però som conscients que hem de fer la nostra feina.

I a què es destinen aquests reforços humans?

De moment, ja hem posat en contacte amb l'atenció primària sis professionals de la UdG que serien capaços de fer teleconsulta, per exemple amb malalts crònics, i des de l'IAS demanen gent per al sociosanitari. Si no estan ja en marxa, ben aviat començaran a treballar. També ens reunim per Skype cada dia per fer un seguiment i anem acordant noves mesures. També tenim un conveni amb la Fundació Galatea, centre que ofereix suport als professionals sanitaris i mèdics. S'està fent prou bé la quarentena? Caldrien mesures més estrictes per evitar nous contagis? Jo li demanaria a la ciutadania que es quedi a casa, sempre que pugui. Encara hi ha llocs, sobretot algunes empreses, on es podria fer un major esforç per treballar diferent o fer torns, de manera que els treballadors entrin el mínim en contacte els uns amb els altres. Ara mateix les empreses no haurien d'estar pendents de quantes hores treballen, sinó d'aturar això d'alguna manera.

Què pot fer la ciutadania per evitar nous contagis?

Ahir vaig anar a comprar i vaig quedar impressionada. Hi havia cues per entrar al supermercat, però necessitem que la gent s'ho cregui. Hi ha gent que encara no s'ho creu, pel carrer vaig veure grups de quatre o cinc nois junts, i la policia no pot ser a tot arreu. Quedar-se a casa, això per començar. I per la resta, les mesures de sempre: neteja de mans, si vas al supermercat retnar-te les mans, quan tornis a casa canviar-te de roba... De moment n'hi ha prou amb els hospitals públics, o aviat començaran a ser necessaris llits de centres privats?

Amb quines previsions treballen?



Tot canvia molt de pressa. Les coses, d'un dia per l'altre, son molt diferents. Els col·lectius sanitaris som molt metòdics, i ara tenim la sensació que les coses se'ns escapen de les mans. Encara no estem a situació límit, però és difícil adaptar-se a un escenari canviant com el que tenim. Som molt meticulosos i estem canviant protocols i procediments tota l'estona, i això que encara no estem a la situació límit.



Aquesta situació límit arribarà en els propers dies?

De moment no ho sé. No soc epidemòloga, però veiem que la curva que creix i no sé fins on pot arribar. De moment, però, està clar que encara creixem, i no hem arribat al pic.