«Anar a donar sang també és una acció imprescindible»

Ets imprescindible, ara i sempre». Amb aquest lema el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania per incrementar el ritme de donacions, ja que des de l'arribada del coronavirus el nombre d'aportacions ha baixat i durant els propers dies es preveu que ho faci encara més.

L'entitat també remarca que dins de les accions imprescindibles que es poden fer durant aquests dies de confinament, com ara anar a comprar productes de primera necessitat, a la farmàcia, al banc o al metge, també s'hi ha d'incloure el gest d'anar a donar sang per tal d'afavorir el funcionament del sistema sanitari i l'atenció als pacients dels hospitals.

D'aquesta manera, Girona s'ha sumat al conjunt de municipis catalans –com Badalona o Mataró– que han ofert els seus espais per garantir les donacions de sang a Catalunya durant aquests dies.

Ahir va ser el primer dia de campanya i va tenir «molt d'èxit» perquè «a part dels donants habituals que havien reservat hora prèviament –requisit que es va aconsellar perquè poguessin entrar esglaonadament per no generar aglomeracions–, també han vingut altres donants, fins i tot en algun moment els hem hagut de dir que tornin més tard», explicaven des de l'organització.



Mesures excepcionals

«Tot i que tenim reserves per a vuit dies, és essencial que qui pugui vingui a donar sang perquè preveiem que baixin, és per això que ens apropem més a la ciutadania amb aquest tipus de campanyes, ja que entenem que és més complicat anar al Trueta, on hi ha la seu del Banc», explicaven des de l'organització. Tot i així, aquesta iniciativa no té les característiques d'una campanya qualsevol, sinó que s'apliquen mesures excepcionals de prevenció i seguretat.

Només d'arribar, els donants s'han de netejar les mans amb gel esterilitzant i han de mantenir una distància mínima d'un metre amb la resta de persones. Quan omplen el qüestionari, utilitzen un bolígraf d'un sol ús i se'ls pregunta si han tingut febre els darrers dies i si han estat en contacte amb casos positius de coronavirus o sospitosos. Seguidament, se'ls mesura la temperatura a distància, amb un termòmetre d'infrarrojos i, finalment, si compleixen tots els requisits, fan una entrevista amb el metge i procedeixen a l'extracció de sang.

Ahir, els voluntaris que s'apropaven a la Casa de Cultura seguien les pautes fil per randa i consideraven que eren les «adequades». Fina Gil és donant habitual i tenia previst donar sang en la campanya que es farà a la plaça Catalunya la setmana que ve. «M'he avançat perquè crec que no cal esperar, s'han de mantenir les reserves». D'altra banda, Sònia Fulcarà va decidir donar sang perquè havia rebut un missatge en el qual s'alertava de la futura caiguda de les reserves.