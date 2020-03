Educació no té data de reobertura per a les escoles

El confinament de la població pel coronavirus el tancament dels centres educatius s'allargarà més enllà del 27 de març, així que el més probable és que l'activitat escolar no es reprengui almenys fins passades les vacances de Setmana Santa. Els quinze dies de suspensió inicial s'amplien, ara per ara, sense cap data d'acabament a l'horitzó, tal com ha deixat clar el conseller d'Educació, Josep Bargalló.

L'augment del nombre de persones afectades per la malaltia del coronavirus Covid-19 ha determinat les paraules del responsable del Departament al Govern de la Generalitat que, en una entrevista a TV3 aquest dijous, ha dit que «el Procicat [Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya] va anunciar un confinament de quinze dies, però tots sabem que la corba està augmentant». «És evident que el confinament augmentarà en dies i, per tant, que també augmentaran els dies de tancament de les escoles», ha argumentat Bargalló. Quan les escoles i els instituts puguin reobrir, ha avançat que caldrà reprogramar el curs, però no ha entrat en detalls perquè això dependrà de quant duri el tancament.

Sobre el procés de preinscripció per al curs 2020-2021, que havia de començar dilluns pel que fa als ensenyaments de l'etapa obligatòria, Bargalló, ha dit que no començarà fins que estigui garantit que la podran fer totes les famílies, ja que n'hi ha que no poden complimentar-la telemàticament.

Un altre tema obert i que, en aquest cas, s'hauria de resoldre de manera immediata és l'habilitació de targetes moneder per suplir les beques del menjador escolar. Respecte a aquesta qüestió i en la mateixa entrevista, el conseller ha assegurat que les targetes arribaran a totes les famílies amb ajudes assignades als fills i que ho faran «amb els diners que pertoquen des del primer dia de tancament» –des del 13 de març. «Hi ha una llista de superfícies comercials i botigues molt llarga on poder-les fer servir», ha afegit Bargalló.



Aturada la revisió de concerts a la privada

D'altra banda, aquest dijous al vespre, el Govern de la Generalitat ha informat que se suspenen tots els procediments i tràmits administratius que depenen del Departament d'Educació fins que s'aixequi l'estat d'alarma decretat per la Covid-19, incloses les oposicions per a mestres i professors i la concessió i l'extinció concerts educatius a centres privats.

La congelació també afecta la sol·licitud de títols i certificats, les proves lliures per a obtenir-los i les d'accés als diferents ensenyaments, a més de l'avaluació de competències de sisè de primària –tal com aquest diari va avançar ahir. El llistat de tràmits suspesos continua amb la incorporació a la borsa de treball de personal docent, la provisió i la seva selecció, així com la de personal de l'administració i serveis del Departament, les oposicions per accedir a la inspecció, el concurs de mèrits per triar les direccions de centres públics, la implantació o supressió d'ensenyaments, les convocatòries de selecció de centres per participar en qualsevol programa i l'accés a la informació pública i estadística.