Enxampat un home passejant una cabra per evitar el confinament a Palafrugell

La picaresca per trencar el confinament arriba a nivells que costen d'imaginar a les comarques gironines.



Els Mossos d'Esquadra aquest matí han enxampat un home a Palafrugell amb una "mascota" poc habitual: una cabra.



L'home els ha intentat convèncer que era el seu animal de companyia però els agents no han dubtat a aplicar-li una sanció per haver sortit al carrer i saltar-se el confinament.



Aquest és un exemple sobre com d'imaginatius arriben a ser els ciutadans per evitar les mesures de l'estat d'alarma aplicat arran de la crisi del coronavirus.



Els Mossos d'Esquadra han fet pública aquesta conducta a les serves xarxes socials i insisteixen que la gent ha de quedar-se a casa i mantenir la quarantena.





La picaresca d'aquest veí de Palafrugell és una més de les que es troben els Mossos i els cossos policials actuants que vetllen pel compliment de l'estat d'alarma.Els Mossos d'Esquadra han denunciat no només aquest home en les últimes 24 hores sinó a un total dequan no ho haurien d'haver fet.D'altra banda també han aixecat una acta a un local i tambéA tot Catalunya, el cos policial ha aixecatLes policies locals segueixen també sancionant. A Olot per exemple, la Policia Municipal ja ha aixecat 25 actes a ciutadans i nou a locals que incomplien el confinament. A part, s'han intensificat els controls a la ciutat., la Policia Local va obrir ahir sis expedients sancionadors més a ciutadans que incomplien l'ordre de confinament. Des que es va decretar l'estat d'alarma, el cos municipal ha obert 22 expedients sancionadors.L'Alcalde Miquel Noguer assegura que s'han detectat "persones que, aprofitant l'excusa de sortir per treure la seva mascota, aprofiten per fer la volta a l'Estany i això no pot ser". Per aquest motiu, assegura en un comunicat, "la policia seguirà fent controls i se sancionarà a totes aquelles persones que es trobin pel carrer sense cap motiu justificat", destaca el batlle.des de l'inici de l'estat d'alarma s'han posat ja un centenar de sancions. També s'han detingut dues persones. Entre elles un lladre que va accedir a un local de la població i que, els agents també van acusar de saltar-se el confinament. L'altra persona se la va arrestar per desobeir l'estat d'alarma i estar pel carrer. A les comarques de Girona ahir ja s'havien detingut també dues persones més per saltar-se el confinament i agredir policies locals, a Blanes i Banyoles., l'alcaldessa Marta Madrenas avui ha explicat que la policia intensificarà els controls contra els qui se salten l'estat d'alarma –en dos dies, ja han posat 153 denúncies- i controlaran que als cotxes tan sols hi hagi el conductor.ahir la policia va arribar a denunciar 36 persones per no estar confinades. En total va aturar, 136 vehicles en controls per la població.també es van aixecar actes, La Guàrdia Urbana va seguir amb els controls habituals ja en l'estat d'alarma. Es van identificar 342 persones, 229 vehicles i van denunciar 26 persones.