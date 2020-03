Sense opció de cerimònia pels morts de Covid-19

No existeix cap estudi contrastat que un cadàver d'una persona morta per Covid-19 pugui contagiar, o almenys això defensen ara com ara tant el Ministeri de Sanitat i la Societat Espanyola d'Anatomia Patològica, però en els casos de mort per coronavirus les funeràries no estan oferint serveis de vetlla o cerimònia. En aquestes circumstàncies, fins ara un a les comarques gironines, sí que el cos va directament al crematori o al cementiri i no hi ha la possibilitat de fer cap mena de cerimònia. La mesura ja s'aplicava abans del confinament decretat aquest cap de setmana perquè s'entenia que els familiars directes del finat havien d'estar en quarantena. En aquests casos, però, igual que la resta, les funeràries sí que tenen previst oferir fer una cerimònia o funeral un cop s'hagi normalitzat la situació.