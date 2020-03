Figueres; un funeral i només dos assistents

Dues persones. Aquesta era l'afluència de gent ahir a la tarda en un enterrament al cementiri municipal de Figueres. Més enllà dels treballadors de la funerària i dels encarregats de la instal·lació, només dues persones van donar el darrer comiat a un home de la capital alt-empordanesa mort el dia abans. «No era una persona molt coneguda, ni amb molta família», expliquen encara que, de fet, si les justificacions sobre qui va o qui no va en els enterraments estan sempre de més, són absolutament sobrers en temps de coronavirus i confinament. Hores abans, al tanatori de la mateixa Figueres, s'havia celebrat una cerimònia amb poc més d'una desena de persones. La família directa i ben poc més.

«El dol es dona per acomiadat». Així se solien acabar els funerals de tota la vida, encara que ningú fes cas a la recomanació i es quedés esperant a la porta de l'església o del tanatori per donar el condol als familiars, sense saber que arribaria el temps que un virus acabaria amb aquelles llargues i incòmodes cues de gent esperant a dir «t'acompanyo en el sentiment». Ara sí, les famílies diuen adeu als seus morts en la més estricta intimitat. «És normal, amb les restriccions de mobilitat existents, en els casos que es fan cerimònies hi ha entre cinc i vuit persones, o dues en alguns casos, i prou; són la família directa i ja està. En els amics se'ls hi comunica, però no pas perquè vinguin», explica Jordi Juanals de la Funerària Juanals de Sant Feliu de Guíxols. A Girona ciutat, el tanatori de Mémora estava ahir al matí absolutament en silenci. No hi havia ni una sola vetlla programada. No estan prohibides, però es redueixen a dues hores de durada i sempre mirant que en coincideixin dues al mateix temps, i des de l'empresa, que gestiona una vintena d'instal·lacions a la província de Girona, «suggerim a les famílies no fer cerimònies, i les famílies ho entenen i ho accepten perfectament». En el seu lloc, es fan «acomiadaments» a peu dret al costat del nínxol o, en el cas les incineracions, en els porxos del mateix tanatori.

Ho entenen i, amb suggeriments o sense, molts ho acaben aplicant. A Figueres, Áltima (l'antiga Funerària Empordanesa) sí que ofereix encara la possibilitat de fer cerìmònies en el seu tanatori, però «en el 80% del casos la gent opta per anar directament al cementeri o a incenerar». El gerent de la instal·lació Paco Muñoz explica que el «nostre tanatori té una capacitat per a 110 persones i, com que les restriccions marquen que l'aforament no pot superar el trenta per cent de la capacitat, podríem fer cerimònies amb 33 persones; però en cap cas estem arribant a aquesta quantitat de gent». A Figueres, i la resta de funeràries, el que sí que s'han acabat són les cerimònies en esglésies després que el Bisbat de Girona anul·lés qualsevol celebració davant les restriccions. «És cert que hi ha algunes esglésies obertes, però no era viable fer-hi funerals tant per les mesures de limitació d'aforament com per a la pròpia tranquil·litat dels treballadors de les mateixes funeràries», comenten des del mateix Bisbat al voltant d'una instrucció que, però, sempre és més fàcil de trencar en aquells pobles petits on si el rector de tota la vida diu que s'ha d'obrir l'església per acomiadar un veí, es fa. I cap treballador de la funerària ni protesta, ni ho explica.

On no ha passat és a la Garrotxa on, des de l'inici del confinament i les restriccions de la mobilitat, la Funerària Besora ha fet una desena de serveis tant a Olot com a diferents pobles de la comarca. «Com que no es poden entrar els taüts a les esglésies, el que estem fent normalment és fer una petita cerimònia al cementiri mateix, si ha de venir un capellà, ve, i si no es diuen unes paraules allà mateix, igual en el cas de les incineracions», detalla David Casas, propietari de l'empresa, que també manté oberta la possibilitat de fer vetlles a les seves instal·lacions d'Olot: «Moltes famílies encara fan la vetlla, però poca estona i mai hi ha gaire gent; a vegades quatre o cinc persones».

D'una manera o altra, el que està clar, és que les grans cerimònies han quedat apartades. Que no vol dir anul·lades, perquè totes les funeràries ja han anunciat que oferiran als seus clients organitzar-ne quan la crisi del coronavirus hagi passat perquè les famílies que vulguin recordin els seus difunts més acompanyades.