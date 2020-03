La UNED, oberta per als sensesostre

Girona mantindrà oberta l'antiga UNED per a les persones sense sostre mentre duri l'estat d'alarma. L'espai, pensat per a l'hivern, havia de tancar el 31 de març. La regidora de Drets Socials, Núria Pi, va explicar que tant La Sopa com la UNED seguiran sense cap previsió de tancar i que s'estudien mesures alternatives per si tot s'agreuja. Som Sostre lamenta que La Sopa estigui tancada a les persones que no dormen allà i reclama l'obertura d'espais grans, com un pavelló perquè persones sense sostre puguin confinar-se.