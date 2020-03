Internet bull: aguantaran les infraestructures de telecomunicacions?

Els pares teletreballen i els fills fan els deures per mitjà de la xarxa. Tots estan connectats a internet la major part del dia. Les infraestructures de telecomunicacions estan preparades per suportar aquest increment dels usuaris Els experts llancen un missatge optimista. Espanya té una bona infraestructura. «De fet, és un dels països amb una de les fibres òptiques més extenses d'Europa, i a més amb una de les tecnologies de més qualitat», explica José Antonio Morán, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Això farà que, encara que alguns serveis s'alenteixin o tinguin petits talls, «el sistema no es col·lapsi», explica.