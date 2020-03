L'Hospital de Palamós confirma sis casos positius, tres d'ingressats

L'Hospital de Palamós ha confirmat sis casos de coronavirus. D'aquests, tres estan ingressats al centre, concretament dos pacients i un professional sanitari, segons fonts de l'hospital.

D'altra banda, també han confirmat que tres sanitaris més han donat positiu de Covid-19 però es troben en aïllament domiciliari o en altres centres. Com a conseqüència, hi ha un total de 61 sanitaris aïllats.

D'altra banda, el centre també està aplicant les mesures establertes pel Departament de Salut. D'aquesta manera, davant la situació actual, les obres del centre s'han aturat atès que les mesures de seguretat necessàries que s'havien pres per continuar, era difícil garantir-les. El centre disposa d'equipaments de protecció individual necessaris però amb una previsió "molt ajustada". És per això que també obren una línia col·laborativa per rebre més subministrament.