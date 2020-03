Misses en «streaming» des de la parròquia de Sant Jaume de Salt

Al mal temps, bona cara. O com a mínim, la millor possible. La pandèmia ha obligat a suspendre les misses a tota la diòcesi, però mossèn Jordi Callejón, de la parròquia de Sant Jaume de Salt, ha decidit continuar fent les celebracions i emetre-les en streaming a través de Twitter i de la pàgina web de la parròquia. De moment, la iniciativa ha estat tot un èxit: segons explica Callejón, durant el cap de setmana els van visualitzar un miler de persones, mentre que durant la celebració diària els segueixen entre 80 i 90 fidels. L'objectiu és mantenir la iniciativa fins que s'acabi el confinament, i després intentar mantenir-la d'una manera més «professionalitzada». De moment, l'emissió es fa gràcies a la xarxa wifi de la parròquia, un telèfon mòbil i el suport d'un grupet de parroquians que hi col·labora posant la música o fent les lectures. «Fer missa així és el més trist del món, però sort que tinc un equip que m'ajuda», assenyala Callejón.

Emetre la celebració a través d'Internet era una idea que ja rondava fa temps pel cap de mossèn Callejón, i de fet ja havia fet algunes provatures, com per exemple oferir una missa del Gall a través de Facebook. «A Amèrica és un fenomen molt habitual», assenyala, però explica que de moment ho havien anat posposant perquè sempre hi havia coses més urgents a fer. Tanmateix, en aquestes circumstàncies creu que oferir la celebració per Internet s'ha convertit en una «necessitat» per donar suport als fidels en una situació tan delicada. I és que, per molt que puguin seguir altres misses per la televisió, l'objectiu de la iniciativa és que puguin presenciar la seva missa habitual, la de la seva parròquia. Tot i això, mossèn Callejón reconeix que han tingut una major resposta de la que s'esperaven i que es connecten a seguir-los feligresos d'altres indrets.

Mossèn Callejón no entén per què s'ha aixecat tant de rebombori amb la iniciativa, ja que ho troba el més normal en la societat actual. «Si les empreses celebren videoconferències i els ajuntaments fan plens per streaming, per què la celebració no s'hauria de poder oferir també per internet?», es pregunta. Per això, quan acabi la pandèmia vol mirar de mantenir la iniciativa, tot i que -confia- d'una manera menys precària.