La neteja de les lleres afectades pel «Gloria» comença a la Vall d'en Bas

Operaris de l'Agència Catalana de l'Aigua, dilluns, van començar els treballs de la neteja de la llera del Fluvià per la Vall d'en Bas. Els treballs es fan amb respecte a les mesures preventives recomanades pel coronavirus. A mig matí de diluns els treballs es van aturar perquè hi va haver un preavís d'alerta per inundacions de l'Inuncat. Fora l'alerta d'inundacions, els treballs continuen.

Els operaris compten amb el suport de maquinària pesant, com grues motoritzades i excavadores per treure troncs de grans dimensions i arrossegar pedres. També fan servir xerracs mecànics, ancoratges, arnesos i altres.

El director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), Francesc Canalia, ha explicat que els treballs són la primera intervenció d'una neteja que ha d'abastar el riu Fluvià, el Brugent (afluent del Ter) i totes les rieres i rierols afectats pel temporal Gloria.

En aquesta primera intervenció els operaris treuen els troncs grossos que poden obstruir la circulació de l'aigua. Els treballs de la Vall d'en Bas se cenyeixen a la memòria valorada de danys que en el seu moment va presentar l'Ajuntament. La Vall d'en Bas va ser la zona de la Garrotxa més afectada pel Gloria. El temporal va afectar els guals del Fluvià i del Gurn, els ponts del Toronell, can Benet, la Pomareda i Toralles. Va haver-hi esllavissades i molts arbres van caure dins de les lleres del riu i les rieres.

Francesc Canalias ha explicat que a partir de la Vall d'en Bas els equips de treballadors de l'Agència Catalana baixaran riu avall cap a Olot, Sant Joan les Fonts, Castellfollit, Sant Jaume de Llierca i Besalú.

Els dos últims municipis van patir els efectes del Gloria amb força. Sant Jaume va quedar sense electricitat durant dotze hores. Pel que fa als rius Fluvià i Llierca, es van desbordar i van deixar gran quantitat de troncs d'arbres. A Besalú, el Fluvià va inundar els horts i l'Ajuntament va preparar el pavelló per acollir veïns.

Canalias va precisar que faran afluents com el Gurn a la Vall d'en Bas, la riera de Riudaura, el Toronell (Castellfollit de la Roca), la riera d'Oix, el Llierca i el Burró (Argelaguer). També va indicar que netejaran el Brugent a Sant Feliu de Pallerols i les Planes. Respecte a l'últim municipi va precisar que intentaran fer-lo aviat per l'atracció turística que representen els gorgs.



Neteges veïnals

Abans de l'inici de les neteges de l'Agència Catalana de l'Aigua, els veïns van fer diverses neteges dels rius en els trams que travessen nuclis urbans. El dos de febrer, uns setanta veïns de Besalú van netejar des de sota el pont d'entrada al poble fins a la zona dels horts. Van treure molt material de plàstic que s'havia enganxat als arbres caiguts i entre els rocs i la vegetació.

Un grup de veïns d'Oix també es va mobilitzar per netejar la riera a la zona del pont Romà però al final l'Agència Catalana de l'Aigua els ho va impedir.

Els veïns de Castellfollit de la Roca van fer una neteja del Toronell el dia 8 de febrer. El Toronell és un rierol que neix a Begudà i acaba a Castellfollit, on es barreja amb el Fluvià. Tot i ser un curs d'aigua molt petit, els dies del temporal va baixar amb molta força. Va arrencacar arbres, va arrossegar rocs i es va endur arbres i desperdicis.

En els últims anys, els veïns de Castellfollit de la Roca han fet diverses accions de neteja al voltant del Toronell. En una de les primeres van treure una tona de desperdicis.

Fa uns dies, la Creu Roja, l'Agrupació Naturalista i Ecologista d'Olot i la Garrotxa (ANEGx) amb el suport del Consorci Sigma i l'Ajuntament d'Olot van convocar una gran acció de neteja del Fluvià al seu pas per Olot.

L'acció havia de fer-se dia 15 de març. El decret d'estat d'alerta pel coronavirus va impedir que una gran quantitat d'olotins participés en l'eliminació del plàstic que s'acumula a la llera del Fluvià a Olot. Paral·lelament, la Vall d'en Bas i les Preses també havien programat la neteja del pas del Fluvià pels seus termes municipals.

En el cas de la Vall d'en Bas i les Preses el riu separa els dos termes. La part dreta del riu correspon a les Preses i l'esquerra, a la Vall d'en Bas. La idea era que cadascú netegés la seva part.

En total havien previst netejar nou quilòmetres de riu. Des de Codella (les Preses) fins als límits entre els termes d'Olot i Sant Joan les Fonts. No ho van poder fer i ara la llera continua igual, plena de plàstics i troncs.