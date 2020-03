Girona suma 31 nous casos de coronavirus i ja arriben a 134

El Departament de Salut de la Generalitat va confirmar 31 nous casos de coronavirus a la Regió Sanitària de Girona, que eleven la xifra d'afectats a les 134 persones. Segons el Departament, 10 es troben en estat greu i 41 són professionals sanitaris.

Un dels nous afectats és un sanitari de l'hospital d'Olot. Segons va informar Ràdio Olot, el professional està confinat a casa seva i la resta de personal sanitari que hi havia mantingut contacte estan bé i continuen treballant. Amb el cas del sanitari són tres les persones que han donat positiu a Olot. D'altra banda, la Fundació Salut Empordà va detectar tres nous casos positius de coronavirus en els centres que gestiona l'organisme, tot i que no s'ha especificat en quin d'aquests s'han extret les mostres, que posteriorment s'envien a l'hospital Trueta de Girona. La Fundació gestiona l'hospital de Figueres, l'ABS de l'Escala i el centre sociosanitari Bernat Jaume. Aquests tres se sumen a un altre cas de l'Alt Empordà, confirmat diumenge i que no es va gestionar des de cap dels centres de la Fundació.

A la comarca de la Selva ahir es van confirmar sis nous casos, dos a Blanes i quatre a Lloret de Mar, entre els quals hi ha l'alcalde, Jaume Dulsat. Els afectats de Blanes estan en estat lleu, segons va confirmar l'alcalde, Àngel Canosa, i els de Lloret de Mar no tenen relació amb els tres primers confirmats entre la setmana passada i dilluns d'aquesta setmana. Amb els positius d'ahir, ja són set els casos de coronavirus confirmats al municipi.

Primera alta a Blanes

Ahir a l'hospital de Blanes es va donar la primera alta a un dels pacients que havia ingressat al centre per coronavirus. És la primera persona amb coronavirus ingressada en un dels dispositius hospitalaris de la corporació que ja s'ha recuperat. D'altra banda, en aquest centre hospitalari ahir hi va ingressar un nou cas. Amb aquest són quatre les persones que actualment hi ha ingressades amb coronavirus a Blanes. El centre hospitalari engloba la Selva Marítima.

Finalment ahir es va detectar el primer cas a la Cerdanya, tot i que no compta en el total de 31 casos nous perquè la comarca forma part d'una regió sanitària diferent.

Més de 800 casos nous

Catalunya va registrar 836 casos nous de coronavirus i 14 persones més van morir amb la malaltia Covid-19. La xifra d'afectats ja ascendeix a 2.702. Des de l'inici de l'epidèmia, han mort un total de 55 persones. Totes tenien patologies prèvies, va informar el Departament de Salut. Del nombre total d'afectats pel coronavirus, 92 persones es troben en estat greu. Hi ha 228 professionals sanitaris afectats pel Covid-19; en la informació prèvia, corresponent a dimarts, n'eren 98. A Espanya ja hi ha 14.535 casos de coronavirus, més de 2.600 més que dimarts, fet que suposa un 20 per cent d'increment. Han mort 630 persones, 744 continuen greus a l'UCI, 5.717 estan hospitalitzades i 1.081 s'han recuperat.

D'altra banda, la Fiscalia de Madrid investiga la mort per coronavirus de disset persones grans en una residència de la capital i a Capellades ahir es van morir sis persones en una residència de gent gran.



