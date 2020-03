Olot augmenta la prevenció contra el SARS-CoV-2

L'Hospital d'Olot està habilitant una unitat d'hospitalització per ingressar-hi els pacients amb COVID-19 i aquells que estiguin pendents dels resultats de la prova. A la pràctica és buidar habitacions d'una zona per reservar-la a la infecció És una de les mesures d'augment de la contenció de la infecció pel SARS-CoV-2 que arriben quan l'Hospital ha anunciat que cinc sanitaris han donat positiu i que tenen un pacient ingressat per patir el SARS-CoV-2. A Olot, hi ha 8 positius.

A més, han avisat que a partir de demà divendres, dia 20 de març, prohibeixen les visites a la unitat 1 llarga estada,2 cures pal·liatives i 3 cirurgia i medicina interna a tots els familiars i acompanyants. Queden exemptes les visites als pacients de cures pal·liatives. Establiran un circuit de comunicació perquè les persones ingressades puguin posar-se en contacte amb les seves famílies.

Continuen en vigor les mesures preses els dies anteriors. Així, tots els usuaris que hagin d'anar a dispensació de farmàcia ambulatòria han de trucar abans al 972 27 51 30 de les 8 a les 19 hores. La intenció és evitar cues innecessàries. Per accedir a la farmàcia cal passar pel moll de càrrega i descàrrega.

Els consultoris locals de Sant Privat d'en Bas i Riudaura romandran tancats fins a nou avís.

Per les urgències obstètriques (part de la medicina que s'ocupa de la gestació i el part) han habilitat el telèfon 667 052 059, les 24 hores. Les dones embarassades seran ateses per un especialista de l'àrea obstètrica.

El servei de Ginecologia i Obstetrícia ha habilitat el telèfon de contacte 667 052 059 amb un especialista de l'àrea obstètrica per a totes les embarassades de la comarca. L'objectiu és evitar que aquest col·lectiu vagi a urgències. En cas de tenir simptomatologia del coronavirus el circuit també es trucar el 061.

Queden suspeses totes les visites i proves a consultes externes de l'Hospital i l'atenció primària. Els usuaris rebran via SMS l'anul·lació de la seva visita i més endavant es reprogramaran.

Han suspès les intervencions quirúrgiques a l'Hospital, només realitzaran les urgències.

Han suspès tota la rehabilitació, tant a l'Hospital com domiciliària.

Al Servei de Rehabilitació, se suspèn tota l'activitat de logopèdia. Recomanen a tots els pacients que utilitzin transport sanitari no urgent de desplaçar-se fins a l'Hospital amb altres mitjans.

Restringeixen els acompanyaments a urgències a 1 persona. S'indica la correcta realització del rentat de mans als acompanyants.

La cafeteria queda d'ús exclusiu pel personal de l'Hospital i familiars.

Han suspès el cribatge del càncer de mama, han suspès la formació interna i externa, les pràctiques d'estudiants, les activitats de culte i l'atenció religiosa, han suspès les sessions obertes, les visites escolars, les visites de control dels usuaris amb patologies estables als centres de primària, han suspès les espirometries (prova que consisteix a mesurar el volum d'aire mobilitzat en respirar, efectuada amb finalitats diagnòstiques) i han suspès les activitats grupals educatives.