Picaresca dels ciutadans per saltar-se l'estat d'alarma a les comarques gironines

Les policies locals gironines critiquen que massa gent es pren l'estat d'alarma a la lleugera i se salta el confinament. Sobretot, els detecten durant els controls de trànsit. Però també hi ha vianants que surten quan en realitat no poden, o grups que es troben al mig del carrer. Arreu de la demarcació, el degoteig de denúncies –i fins i tot, detencions- ja ho comença a fer evident. El cap de l'associació que agrupa les policies locals, l'inspector David Puertas, reclama a la ciutadania que sigui "conscient" del risc i que respecti "les limitacions". A Palafrugell , on Puertas dirigeix la Policia Local, s'han arribat trobar amb un home que es passejava pel carrer tot i tenir la baixa per ser un possible cas de covid-19.

Al llarg del matí, la Policia Local de Palafrugell munta diferents controls de trànsit per assegurar-se que tots aquells qui condueixen no se salten el confinament. Controlen cap a uns 300 vehicles i d'aquests, n'hi ha entre un 25 i un 30% de conductors que incompleixen l'estat d'alarma. Hi ha casos flagrants, com el de dos nois que van junts dalt d'una moto, el d'una dona que vol fer creure que va a buscar el pa a l'altra punta del municipi o el d'una parella que s'arriba a mig encarar amb els agents.

"En moltes ocasions ens trobem gent que se salta l'estat d'alarma", explica l'inspector David Puertas. "N'hi ha perquè encara no tenen tota la informació, però també d'altres que estan cansats d'estar-se a casa i volen moure's", hi afegeix. Ell presideix l'Associació de Caps de Policies Locals Gironines –que n'aplega fins a una quarantena- i assegura que la situació de Palafrugell és homogènia a molts altres llocs.

De fet, només cal donar una ullada a les dades dels darrers dies. D'ençà que va començar l'estat d'alarma, arreu de les comarques gironines, els Mossos d'Esquadra i les policies locals ja han interposat més de 240 denúncies per saltar-se el confinament. D'aquestes, 70 tan sols a Girona ciutat, on la policia s'ha posat ferma contra els grups –la majoria, de joves- que es concentren al carrer. A més, a Banyoles i a Blanes s'han detingut dos homes que van agredir els agents quan els volien identificar.

En nom de les policies locals, l'inspector reclama a la gent que sigui conscient que l'estat d'alarma pel coronavirus porta aparellades "mesures de seguretat excepcionals". "Pensem que no passarà res per sortir a comprar i anar dues persones al cotxe; però no ens adonem que podem transmetre el virus, o bé agafar-lo i després passar-lo a grups de risc", subratlla David Puertas.

"Per això, demanem a la gent que col·labori; la immensa majoria sí que es queda a casa, però hi ha molts casos en què la gent no compleix", insisteix el cap de l'associació de policies locals gironines.



Pel carrer, tot i tenir la baixa

A Palafrugell, on David Puertas comanda la policia local, l'inspector explica que d'entrada els policies que fan controls o patrullen pel carrer se centren a informar. Però si algú reincideix a voler sortir de casa sense motiu, aleshores el denuncien. Sovint per la Llei de Seguretat Ciutadana (que d'entrada ja porta aparellada una multa d'entre 300 i 600 euros).

I aquest dimecres, els agents s'han trobat amb un cas que anava més enllà de la simple insensatesa. Els agents han denunciat un home que s'ha dirigit fins a una entitat bancària per demanar que li imprimissin la baixa mèdica per ser un possible cas de covid-19. "L'hem acabat localitzant i aquí ja no cal informar de res; directament l'hem denunciat", subratlla el cap de la policia. "És molt important que tothom qui tingui els símptomes de la covid-19 no es mogui de casa i es confini, arribi a tenir o no el coronavirus", afirma.



Menys delinqüència

L'estat d'alarma sí que s'ha traduït en una davallada de delictes. "Hi ha menys moviment de vehicles i persones, els comerços i locals estan tancats, i això es nota", concreta David Puertas. "Continuem tenint gent sospitosa i detencions, però les xifres han baixat molt respecte a les de quinze dies enrere", diu l'inspector, en referència a Palafrugell. Sobretot, allò que hi ha ara –precisa- són persones que causen "inseguretat", algun cas de violència de gènere i petits robatoris. Això sí, no n'hi ha a interior de domicili i els furts han davallat considerablement.

Però això, en cap cas, suposa menys feina. Perquè ara els efectius de les policies locals gironines es focalitzen en garantir que es compleixi l'estat d'alarma. "Hi ha hagut moltes plantilles que han hagut de canviar horaris i molts escamots treballen completament aïllats entre ells, perquè si hi ha algun contagi, no s'estengui a la resta de la plantilla", explica Puertas.

A més, a l'hora de sortir al carrer, costa garantir les proteccions adequades. "No estem trobant mascaretes ni el material adequat, com ara roba per impermeabilitzar-nos si en necessitéssim", lamenta David Puertas. El cap de l'associació de policies locals gironines sí que agraeix, però, les donacions desinteressades que els arriben des de la ciutadania (que els han fet arribar mascaretes, guants o gels desinfectants entre d'altres).

Pel últim, pel que fa al fet que ara tots els cossos policials depenguin directament del Ministeri de l'Interior, l'inspector explica que la "coordinació" amb els Mossos no ha canviat. "Treballem de manera complementària i molt efectiva, cadascú sap què ha de fer", concreta David Puertas. "Les policies locals no notem la direcció del Ministeri, però també tenim molt clar quines són les pautes de direcció, coordinació i actuació que hem de seguir", conclou.