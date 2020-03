La selectivitat, abans del 10 de juliol, i també s'ajornarà l'avaluació de sisè de primària

El sistema educatiu es troba en un estat general d'ajornament: de la selectivitat, que el responsable del Departament d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va situar en el 10 de juliol com a data màxima; de les preinscripcions i les matriculacions per al pròxim curs, i també, amb tota probabilitat, de l'avaluació de competències bàsiques de sisè de primària.

«Malgrat la situació complexa, treballem amb normalitat i bona comunicació amb tothom», va assegurar Fonalleras, qui va explicar que «cada dia enviem notificacions als centres per resumir i confirmar les notícies». També diàriament, a la 1 del migdia, ell participa en una videoconferència –des de casa– amb tots els directors territorials d'Educació, els seus adjunts i la Secretaria general de la Conselleria per tal de fer un seguiment de la situació.

Martí Fonalleras va remarcar l'excepcionalitat del moment, «amb la gent recluïda a casa, fent treball telemàtic», i va concretar que ahir va enviar indicacions al professorat sobre recursos que poden treballar amb l'alumnat durant el confinament. «Aprenentatges importants des d'un punt de vista educatiu –va dir–, però sabem que hi ha gent que no hi pot ser perquè les biblioteques estan tancades i alguns estudiants utilitzen els seus ordinadors i, per això, no acceptem exàmens online»; així que cada claustre s'organitza, però va afirmar que «amb una cosa clara: no eixamplar la bretxa digital, que hi és».

Precisament, el sindicat docent Ustec·STEs va alertar sobre aquest fet i va demanar al Departament d'Educació que «habiliti els recursos tecnològics i materials necessaris» perquè tot l'alumnat pugui fer les tasques telemàtiques, i «que asseguri la seva connectivitat» per evitar discriminacions.

D'altra banda, el sindicat demana a Educació que la setmana abans d'aixecar el confinament faci tots els nomenaments de professors «necessaris» i en celebri un d'extraordinari, com al juliol, per als substituts que han quedat sense feina. Ara, el web de la Conselleria informa que «a causa de la situació excepcional, degut al coronavirus, no hi haurà nomenaments fins a nou avís».

L'endemà de saber-se que la selectivitat no serà a principis de juny, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, va informar que el nou calendari es consensuarà entre el Govern, Universitats i representants dels estudiants; a més d'assegurar que es garantiran els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Amb la data encara en l'aire, Fonalleras va dir que no pot anar més enllà del 10 de juliol i va dir que, per ara, no s'han concretat mesures per compensar les classes perdudes.

Mentrestant, el Sindicat d'Estudiants recull signatures a la plataforma virtual Change.org a favor de suspendre les proves d'accés a la universitat –ahir superava les 20.000– i que es tingui en compte la mitjana del batxillerat.

Sobre una altra qüestió, tot i que ahir encara estava pendent de confirmació, el director territorial d'Educació va avançar que l'avaluació de competències bàsiques de sisè de primària prevista del 20 al 22 d'abril també pot retardar-se.