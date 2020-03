«Els sensesostre no tenen ara ni on anar al lavabo, ni on agafar un àpat, ni res»

Si la situació de la gent sense llar ja és de per si dramàtica, l'epidèmia del coronavirus ha agreujat la seva situació, com observen cada dia els voluntaris de Som Sostre, que reclamen actuacions de l'administració per ajudar aquestes persones.

Ha empitjorat la situació dels sensesostre amb aquesta emergència?

Ha empitjorat, sí. Si fins ara veníem fent una crida respecte a la invisibilitat d'aquesta gent, a la societat, a l'administració i als serveis socials, ara encara més. Perquè els serveis socials que es presten a Girona estan tancant.

Com que estan tancant?

Els mínims, que eren poder anar a agafar un àpat, a netejar la roba o a dutxar-se, ara que som al quart dia de confinament, s'han tallat.

Es refereix a La Sopa?

La Sopa té serveis per a la gent que ja és a dins. Però els que no tenen mobilitat reduïda han d'anar al carrer fins a les vuit del vespre. Els veus en dies de fred i pluja al carrer, demanant diners... quan ara pel carrer no passa ningú.

A banda, suposo, hi ha els que ni tan sols estan a La Sopa.

Exacte. De tota l'acció d'emergència que se suposa que la Generalitat ha posat en acció, des de dijous passat no hem vist res més que l'acció policial de mantenir la gent mig separada.

Res més?

Res més. Sabem que a Tarragona s'està habilitant un pavelló, perquè aquestes persones, a més de no tenir lloc on dormir, necessiten un lloc on estar durant el dia, si anar pel carrer està prohibit.

Qui ho fa, a Tarragona?

L'Ajuntament.

I l'Ajuntament de Girona?

De moment els serveis socials de l'Ajuntament no han dit res del que pensen fer. Portem cinc dies de confinament, ens demanen responsabilitat, però aquestes persones encara estan pitjor. Està tot tancat, així que no tenen ni on anar al lavabo, ni on anar a agafar un àpat. I sol ser gent amb alt factor de risc, per la seva edat.

Quanta gent hi ha a Girona vivint al carrer, actualment?

Nosaltres estem acompanyant una trentena de persones. Si hi sumem els que estaven tancats a la Universitat -que em penso que ja els han dut a l'Alberg-, són una seixantena de persones. Més la gent que dorm a La Sopa però que de dia baixa i ens trobem pels carrers.

Cap administració està actuant?

No li podria assegurar que no facin res. Però si fan alguna cosa, nosaltres, que estem al carrer amb ells, no ho percebem.

Què els comenten els sensesostre?

Que els que podien anar a La Sopa a guardar les seves coses -mantes, roba, etc.- o rentar-se, ja no poden. No tenen accés a higiene ni a cap lloc on poder-se estar. A banda, tot està tancat, no passa ningú pel carrer... Tot suma en negatiu, per ells. S'han disposat operatius d'emergència perquè la gent s'estigui tranquil·la a casa, però ells continuen essent ignorats.

La tasca de Som Sostre aquests dies és la mateixa de sempre?

Hem muntat un pla d'emergència, seguint els protocols de Sanitat. Guardem metre i mig de distància, intentem no aglomerar gent, com a màxim dos voluntaris per cotxe...

I què noten?

Detectem nous casos, la població de sensesostre s'està doblant. I no hem vist cap treballador de serveis socials al carrer, no sabem si estan treballant.

Abans els veien?

Abans tampoc (riallada). Potser a altres hores surten, jo només li puc parlar del que veiem quan sortim al carrer. Però en cap cas critiquem la poca feina que es fa, sinó que demanem que tinguin més recursos, per fer-ne més.

Als sensesostre els preocupa gaire el coronavirus?

La preocupació d'una persona que viu al carrer és no tenir un camí a seguir. Riuen quan veuen que ens posem guants o ens saludem amb el colze, ens tenen per part del «circ del coronavirus», així en diuen. Riuen perquè ells tenen preocupacions molt més importants i urgents, com són menjar i tenir un lloc calent.

Vostès tenen por al contagi, quan van a ajudar-los?

Jo no tinc por. El que sento és vergonya de ser part d'aquesta societat plena de mancances per a aquests col·lectius. Em fa més por que la gent sigui ignorant i es quedi a casa sense fer res, en lloc d'aprofitar quan treu el gos per dur-los un entrepà. Aquesta no és la solució ideal, però socialment també hem d'actuar, no podem quedar-nos a casa omplint la nevera. I passant amb les bosses plenes al costat d'un pobre desgraciat a qui ni mirem.

Això que fan deu ser il·legal, no es pot sortir al carrer.

Ho sabem. Però cada persona té més o menys humanitat segons les decisions que pren diàriament. Per sort, comptem amb la comprensió de la policia, i mai no hem tingut cap problema. Si mai ens cau una multa, complirem. Per mi, seria més irresponsable quedar-me a casa.