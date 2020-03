La bandera espanyola torna a onejar a la façana de l'ajuntament de Torroella de Monrgrí

La senyera va deixar de ser ahir l'única bandera que oneja a l'ajuntament de Torroella de Montgrí. L'alcalde, Jordi Colomí, va decidir penjar a la façana la bandera espanyola, juntament amb l'europea i la del municipi.

Des del 1979, la senyera era l'única bandera que hi havia al consistori. Després d'un llarg i complex procés judicial –interposat el 2012 per la Delegació de l'Estat contra l'Ajuntament per no tenir la «rojigualda»–, l'alcalde va decidir penjar les altres tres banderes.

Va prendre la decisió, va argumentar, per «imperatiu legal» i perquè «ni a títol personal ni municipal tenia sentit assumir la càrrega econòmica i institucional que podia comportar la situació anterior».

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, després d'un «llarg i complex» procés judicial interposat l'any 2012 per la Delegació de l'Estat a Catalunya, va decidir modificar les banderes que onegen a la façana.

Llarg procés judicial

Fins ara, l'única que hi havia era la senyera. Així ho va acordar per voluntat expressa el ple del 1979, i ho va refermar el que hi havia el febrer del 2013 (és a dir, després del contenciós per la manca de la rojigualda).

Ara, però, després de vuit anys i d'un devessall de recursos i incidències, el procés ha arribat a la seva fi. I la decisió dels tribunals és que la bandera espanyola ha d'onejar al consistori. Per això, l'alcalde Jordi Colomí ha decidit acatar. Però al costat de l'espanyola, també hi ha penjat la del municipi i la de la Unió Europea.

Colomí reconeix que «ni a títol personal, ni municipal, tenia sentit assumir la càrrega econòmica i institucional que podia comportar la situació anterior» (en referència a què, entre d'altres, el podrien inhabilitar).

En aquest sentit, ha agraït el suport mostrat per diversos alcaldes que l'han precedit i pels grups municipals del consistori.

El batlle del municipi, a més, va insistir que «en uns moments tan difícils com els que estem passant aquest dies és una llàstima que se li doni més importància als símbols, que als gestos i a les accions per resoldre els problemes reals de la gent».

Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Marc Calvet, va argumentar: «Ho considerem un pas més en la repressió que exerceix l'Estat espanyol contra les institucions catalanes». «Aquest any 2020 està essent molt dur per als veïns de Torroella i de l'Estartit; hem passat el temporal Gloria i ara l'emergència planetària que representa el coronavirus té tota la nostra atenció i dedicació», va afegir.«No perdrem temps ni recursos amb les manies de l'Estat», va asseverar.

«Amb actes com aquest es demostra que lluny que estan els interessos de la ciutadania de Catalunya i els interessos de l'Estat», va concloure.