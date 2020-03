Clínica Girona: «Estem sota mínims i fem una crida a la ciutadana per a què col·labori»

El gerent de la Clínica Girona, Carles Espígol, va alertar ahir a Diari de Girona de la falta d'equips de protecció individuals per evitar el contagi de coronavirus entre els professionals sanitaris. «El subministrament del material ve de la Generalitat, no hi ha diferències entre entitats públiques i privades, també estem sota mínims i fem una crida a la ciutadania i a les empreses per a què col·laborin», va explicar.

D'altra banda, el centre també està seguint els protocols actualitzats pel Departament de Salut, d'aquesta manera han suspès totes les intervencions quirúrgiques demorables i només realitzen proves mèdices «imprescinbiles». «Tenim tota una planta per a aïllats pel coronavirus i n'estem preparant una altra. Estem a punt per a tot allò pugui venir i en coordinació constant amb el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras», va explicar. Espígol també va estendre la mà als hospitals de la demarcació per acollir futurs pacients «sempre i quan disposem de suficients llits». Fonts de l'Institut Català de la Salut van assegurar que l'activitat al Trueta «ha baixat», ja que hi ha «menys activitat per totes les anul·lacions i reorganitzacions que s'han fet». «De moment ho tenim tot controlat. Els serveis més directament implicats en el tractament de pacients amb Covid-19, com ara medicina interna i l'UCI són els que sí que han vist incrementat el seu volum de feina», van assegurar.

Tres positius

Actualment hi ha tres pacients amb coronavirus a la clínica, dos ingressats a planta i un a l'UVI. Hi ha set pacients aïllats que esperen el resultat de les proves.

D'altra banda, segons va informar ACN, el cap d'epidemiologia de l'hospital Clínic, Antoni Trilla, va confirmar que la coordinació real amb els hospitals privats va començar dimecres, amb converses ja «a peu de pista» entre responsables dels diferents centres per veure quins recursos té cadascú i com es pot distribuir la càrrega. En declaracions a Catalunya Ràdio, Trilla va dir que espera que els tests ràpids arribin aviat per ampliar el número de proves que es fan de forma que es pugui tornar a la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i es puguin aïllar els seus contactes. Això és especialment important, va dir, en col·lectius vulnerables com les residències d'avis. També va reiterar que és «fonamental» que arribi material de protecció.

Així, va alertar que el material de protecció no aguantarà gaires dies més si no arriben provisions, i que també han de racionar els reactius per fer la prova.