El confinament a pobles gironins petits: xats veïnals, comandes per telèfon i compres per a la gent gran

El confinament a pobles petits gironins, sovint amb poblacions envellides, amb nuclis disseminats i masies aïllades, obliga a tirar d'enginy i coordinació per garantir l'atenció als veïns més vulnerables. Des de l'inici de l'estat d'alarma pel coronavirus, han aparegut diverses iniciatives per fer-los arribar menjar o medicaments, sobretot en aquelles poblacions on no hi ha farmàcia ni botiga de queviures.

A Maià de Montcal (Garrotxa), l'ajuntament fa les comandes de medicaments per telèfon i l'agutzil els va a comprar. A Sant Martí de Llémena (Gironès), l'alcaldessa M. Dolors Arnau va trucant les persones grans que viuen soles: "De moment tothom té de tot, però haurem d'acabar definint el servei perquè es faci amb totes les precaucions".